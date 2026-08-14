Άλλο ένα κατόρθωμα του ...επιτελικού κράτους και των ...αρίστων υπουργών!

Γνωρίζετε γιατί δεν βγαίνουν νέες άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μηχανών;

Γιατί το δημόσιο δεν έχει ...τσίγκους!!!

Από πότε είναι γνωστό αυτό σε εμάς τους κοινούς θνητούς.

Εδώ -και πάνω ίσως- από τετράμηνο, από σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» και από εκπομπή του ραδιοφώνου των «Παραπολιτικών»!

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής» η νέα προμήθεια τσίγκων θα γίνει τέλη Αυγούστου, με απευθείας ανάληψη βεβαίως βεβαίως!

Γράφει η εφημερίδα στο κύριο σχόλιό της: «Μια προμήθεια, όπως αυτή του μετάλλου που χρησιμοποιείται για τις πινακίδες κυκλοφορίας των Ι.Χ., δεν δικαιολογείται να γίνεται υπό συνθήκες κατεπείγοντος. Η έλλειψη προγραμματισμού για τόσο πάγιες και προβλέψιμες ανάγκες προκαλεί θεμιτή καχυποψία. Και σίγουρα κλονίζει την αξιοπιστία του Δημοσίου, που δείχνει να αδυνατεί να λειτουργήσει μεθοδικά και με διαφάνεια ακόμη και στα στοιχειώδη»!

Άδικο έχει;

Επιτελικό κράτος και άριστοι υπουργοί και κρατικοί λειτουργοί βλέπετε!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.