Τα μυρμήγκια αποτελούν έναν από τους πιο συνηθισμένους ανεπιθύμητους επισκέπτες στα σπίτια, ιδιαίτερα κατά τους ζεστούς μήνες.

Αν κάθε πρωί εμφανίζονται μικρές «γραμμές» μυρμηγκιών στον πάγκο της κουζίνας, το να τα απομακρύνετε κάθε φορά δεν λύνει το πρόβλημα. Το βασικό είναι να εντοπίσετε από πού μπαίνουν στο σπίτι και κυρίως τι είναι αυτό που τα προσελκύει.

Τα μυρμήγκια αποτελούν έναν από τους πιο συνηθισμένους ανεπιθύμητους επισκέπτες στα σπίτια, ιδιαίτερα κατά τους ζεστούς μήνες. Μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά στην κουζίνα, να κινηθούν γύρω από τον νεροχύτη ή να σχηματίσουν ολόκληρες «διαδρομές» πάνω στον πάγκο.

Ο λόγος είναι απλός: ψάχνουν τροφή και νερό. Μάλιστα, όταν ένα μυρμήγκι εντοπίσει κάτι που το ενδιαφέρει, αφήνει χημικά ίχνη τα οποία μπορούν στη συνέχεια να ακολουθήσουν και άλλα μυρμήγκια.

Γιατί εμφανίζονται ξαφνικά στην κουζίνα;

Τα μυρμήγκια μπορούν να περάσουν ακόμη και από εξαιρετικά μικρά ανοίγματα. Συχνά βρίσκουν τρόπο να μπουν στο σπίτι από:

χαραμάδες σε πόρτες και παράθυρα,

ρωγμές σε τοίχους ή στο πάτωμα,

σημεία γύρω από σωληνώσεις,

σίτες και αεραγωγούς,

κενά πίσω από ντουλάπια και ηλεκτρικές συσκευές.

Ακόμη και μερικά ψίχουλα ή λίγες σταγόνες από ένα γλυκό τρόφιμο μπορεί να είναι αρκετές για να τα προσελκύσουν.

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Το πρώτο βήμα είναι να βρείτε από πού μπαίνουν

Αν παρατηρήσετε μια σειρά από μυρμήγκια στον πάγκο ή στο πάτωμα, μην τα απομακρύνετε αμέσως. Παρακολουθήστε για λίγο τη διαδρομή που ακολουθούν.

Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εντοπίσετε το σημείο από το οποίο εισέρχονται στο σπίτι. Αφού αντιμετωπιστεί η παρουσία τους, σφραγίστε τις χαραμάδες και τα ανοίγματα με κατάλληλο υλικό, ώστε να περιορίσετε τις πιθανότητες να επιστρέψουν.

Καθαρή κουζίνα, λιγότερα μυρμήγκια

Η καθαριότητα μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά. Μην αφήνετε για πολλές ώρες άπλυτα πιάτα στον νεροχύτη, καθαρίζετε άμεσα ψίχουλα και υπολείμματα τροφών από τον πάγκο και το πάτωμα και αδειάζετε τακτικά τα σκουπίδια.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα γλυκά και λιπαρά τρόφιμα, τα οποία είναι προτιμότερο να αποθηκεύονται σε καλά κλεισμένα δοχεία.

Το ίδιο ισχύει και για την τροφή των κατοικιδίων. Όταν παραμένει για πολλές ώρες εκτεθειμένη, μπορεί να αποτελέσει πηγή τροφής για έντομα.

Τι μπορείτε να κάνετε όταν εμφανιστούν

Αν πρόκειται για λίγα μυρμήγκια που έχουν εμφανιστεί στον πάγκο, καθαρίστε σχολαστικά την περιοχή με νερό και κατάλληλο καθαριστικό, ώστε να απομακρύνετε τόσο τα έντομα όσο και τα ίχνη που έχουν αφήσει.

Ορισμένοι χρησιμοποιούν επίσης διάλυμα νερού και ξιδιού για τον καθαρισμό επιφανειών, καθώς η έντονη μυρωδιά μπορεί να διαταράξει τα ίχνη που ακολουθούν τα μυρμήγκια.

Ωστόσο, όταν η εμφάνιση είναι καθημερινή ή ο αριθμός των μυρμηγκιών είναι μεγάλος, οι αυτοσχέδιες λύσεις μπορεί να μην είναι αρκετές.

Προσοχή στα εντομοκτόνα όταν υπάρχουν παιδιά

Επειδή η κουζίνα είναι χώρος όπου υπάρχουν τρόφιμα και, σε πολλά σπίτια, μικρά παιδιά, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση εντομοκτόνων και δολωμάτων.

Μην τοποθετείτε χημικά προϊόντα σε σημεία όπου μπορεί να τα αγγίξει ή να τα καταπιεί ένα παιδί. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία και μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που προβλέπει ο κατασκευαστής.

Αν η προσβολή είναι μεγάλη ή επανεμφανίζεται παρά τα μέτρα που λαμβάνετε, ενδέχεται να χρειαστεί η συνδρομή επαγγελματία απεντομώσεων.

Το μικρό κόλπο που κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά

Το σημαντικότερο δεν είναι να εξοντώσετε απλώς τα μυρμήγκια που βλέπετε.

Είναι να εντοπίσετε από πού έρχονται, να απομακρύνετε την πηγή τροφής και να κλείσετε το σημείο εισόδου τους.

Έτσι δεν αντιμετωπίζετε μόνο τα μυρμήγκια που εμφανίστηκαν σήμερα, αλλά μειώνετε σημαντικά τις πιθανότητες να ξαναδείτε αύριο ολόκληρη την… παρέα τους.