Tι κάνουμε αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος για να αποθηκεύονται ξεχωριστά.

Τα αντικολλητικά τηγάνια αποτελούν βασικό εργαλείο σε κάθε κουζίνα, όμως η διάρκεια ζωής τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε και τα αποθηκεύουμε.

Πολλοί θεωρούν ότι αρκεί ένα καλό πλύσιμο μετά το μαγείρεμα, ωστόσο η λανθασμένη αποθήκευση μπορεί να καταστρέψει την αντικολλητική επίστρωση πολύ πιο γρήγορα από όσο φαντάζονται.

Το πιο συνηθισμένο λάθος είναι η απευθείας στοίβαξη των τηγανιών το ένα πάνω στο άλλο. Όταν οι μεταλλικές επιφάνειες έρχονται σε επαφή, δημιουργούνται μικρές γρατζουνιές που με τον καιρό φθείρουν την αντικολλητική επίστρωση. Ακόμη κι αν οι φθορές δεν είναι άμεσα ορατές, η απόδοση του τηγανιού μειώνεται σταδιακά.

Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος για να αποθηκεύονται ξεχωριστά, καλό είναι να τοποθετείτε ανάμεσα στα τηγάνια ένα προστατευτικό διαχωριστικό από τσόχα, σιλικόνη ή ακόμα και μια καθαρή πετσέτα κουζίνας. Πρόκειται για μια απλή και οικονομική λύση που αποτρέπει τις γρατζουνιές και βοηθά στη διατήρηση της επίστρωσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αντικολλητικά τηγάνια: Η σωστή αποθήκευση που παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους

Εξίσου σημαντικό είναι να αποθηκεύονται μόνο όταν έχουν στεγνώσει εντελώς. Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει φθορές στα μεταλλικά μέρη, όπως οι βίδες ή η βάση της λαβής, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ευνοεί και τη δημιουργία δυσάρεστων οσμών.

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Όσοι διαθέτουν αρκετό χώρο μπορούν να επιλέξουν κρεμαστές βάσεις ή ειδικές θήκες για τηγάνια. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται κάθε επαφή μεταξύ των σκευών, ενώ παράλληλα εξοικονομείται χώρος στα ντουλάπια και τα τηγάνια παραμένουν σε καλύτερη κατάσταση.

Οι ειδικοί συνιστούν επίσης να μην αφήνονται βαριές κατσαρόλες ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα πάνω στα αντικολλητικά τηγάνια για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς η πίεση μπορεί να προκαλέσει παραμορφώσεις ή μικροφθορές στην επιφάνεια.

Η σωστή αποθήκευση, βέβαια, πρέπει να συνδυάζεται και με σωστή χρήση. Οι μεταλλικές σπάτουλες και τα μαχαίρια καλό είναι να αποφεύγονται, ενώ προτιμότερα είναι τα ξύλινα, πλαστικά ή σκεύη σιλικόνης. Παράλληλα, η υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της αντικολλητικής επίστρωσης.

Με λίγη προσοχή στην καθημερινότητα, ένα ποιοτικό αντικολλητικό τηγάνι μπορεί να παραμείνει σε άριστη κατάσταση για πολλά χρόνια. Μερικές απλές συνήθειες αρκούν για να προστατεύσουν την επιφάνειά του, να διατηρήσουν την αντικολλητική του δράση και να σας γλιτώσουν από περιττά έξοδα για την αντικατάστασή του.

Πηγή seriouseats.com