Η UEFA χαιρέτισε το πισωγύρισμα της FIFA από τα σχέδια πώλησης μεριδίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

H UEFA με ανακοίνωση της το Σάββατο 1/8 τόνισε πως χαιρετίζει την απόφαση της FIFA να αποσύρει το σχέδιό της να πουλήσει σε ιδιώτες ένα μερίδιο στις διοργανώσεις της -συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ωστόσο, όπως ανέφερε ότι «η νυν ηγεσία της FIFA όχι μόνο έχει χάσει την εμπιστοσύνη της UEFA, αλλά και πολλών άλλων μελών της ποδοσφαιρικής οικογένειας» κάνοντας ουσιαστικά σφοδρή «επίθεση» κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο.

Να θυμίσουμε, ότι η UEFA είχε τονίσει πως σκέφτεται το μποϊκοτάζ στις διοργανώσεις της FIFA εφόσον προχωρούσαν τα σχέδια του Τζιάνι Ινφαντίνο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε η ανακοίνωση της UEFA:

Η UEFA χαιρετίζει την απόφαση της FIFA να αποσύρει το σχέδιό της να πουλήσει σε ιδιώτες ένα μερίδιο στις διοργανώσεις της -συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η πρόταση απορρίφθηκε ομόφωνα από τις εθνικές ομοσπονδίες της UEFA και από πολλές άλλες ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες όλων των μεγεθών σε όλο τον κόσμο, των οποίων η δουλειά είναι να προστατεύουν το ποδόσφαιρο.

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Η UEFA ευχαριστεί όλους τους οπαδούς, τα πρωταθλήματα, τους συλλόγους, τους παίκτες, τα άτομα, τις ομοσπονδίες και τις συνομοσπονδίες που αντιτάχθηκαν στο σχέδιο, καθώς και τους πολλούς πρωθυπουργούς, αρχηγούς κρατών και σχολιαστές που απέδειξαν στον πρόεδρο της FIFA ότι το ποδόσφαιρο δεν πωλείται.

Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι με μυστικά σχέδια σε ταχύρρυθμα χρονοδιαγράμματα, που επινοούνται από απρόσωπα άτομα και έχουν αμφίβολο όφελος για το παιχνίδι. Πρέπει να εντοπίσουμε τους υπεύθυνους και να τους θεωρήσουμε υπόλογους.

Είναι σωστό, τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, η UEFA να συνεργαστεί με τις ομοσπονδίες της και σε στενή συνεργασία με άλλες συνομοσπονδίες για να αναλογιστεί πώς συνέβη αυτό και να καταστρώσει ένα σχέδιο που θα διασφαλίσει ότι δεν θα ξανασυμβεί. Αυτή η αναθεώρηση θα πρέπει να είναι διεξοδική και θεμελιώδης. Καμία επιλογή δεν πρέπει να εξαιρεθεί. Η νυν ηγεσία της FIFA όχι μόνο έχει χάσει την εμπιστοσύνη της UEFA, αλλά και πολλών άλλων μελών της ποδοσφαιρικής οικογένειας.

Όταν ο Τζιάνι Ινφαντίνο ζήτησε την εμπιστοσύνη και τις ψήφους των ομοσπονδιών-μελών της FIFA για να τον εκλέξουν ως Πρόεδρό τους το 2016, είπε: «Φυσικά και πρέπει να είμαστε διαφανείς. Αυτό έχω κάνει τα τελευταία 15 χρόνια της ζωής μου στην UEFA. Θα πρέπει να παίζετε έναν ρόλο κάθε μέρα στη ζωή της FIFA», πριν πει στους συγκεντρωμένους ενδιαφερόμενους: «Τα χρήματα της FIFA είναι δικά σας χρήματα. Δεν είναι χρήματα του Προέδρου της FIFA. Είναι δικά σας χρήματα. Εσείς είστε οι εθνικές ομοσπονδίες και τα χρήματα της FIFA πρέπει να χρησιμεύουν για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και όχι για οτιδήποτε άλλο».

Και στις δύο αυτές υποσχέσεις, δεν έχει τηρήσει. Η άθλια, παρασκηνιακή, αδιαφανής συμφωνία που κατέστρωσε και προσπάθησε να επιβάλει ήταν κάθε άλλο παρά διαφανής.

Και με τα αποθεματικά του να ξεπερνούν τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια, δεν έχει επίσης καταφέρει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα των ομοσπονδιών προς όφελος του αθλήματος.

Η UEFA θα ξεκινήσει αμέσως συνεργασία με εταίρους και ενδιαφερόμενους φορείς σε όλο τον κόσμο και σε ολόκληρο το άθλημα, για να προτείνει έναν νέο τρόπο κατανομής πόρων μέσω του υπάρχοντος προγράμματος FIFA Forward.

Πρέπει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε κάποια από αυτά τα χρήματα που βρίσκονται σε αδρανή θέση στον τραπεζικό λογαριασμό της FIFA για να δώσουμε την ώθηση που χρειάζονται οι βασικοί και το ευρύτερο άθλημα σε καθεμία από τις 211 χώρες της FIFA. Αλλά δεν χρειάζεται να πουλήσουμε τα χρήματα της οικογένειας για να τα πληρώσουμε.

Αυτή είναι μια νίκη για ολόκληρο το παιχνίδι. Αλλά δεν πρέπει να είναι το τέλος της ιστορίας. Η πρόταση έχει απορριφθεί. Το έργο της ανοικοδόμησης της εμπιστοσύνης στη FIFA μόλις ξεκίνησε.