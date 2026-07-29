Τα 55 μέλη της UEFA θα πρέπει να συμφωνήσουν ομόφωνα για μια τόσο δραστική κίνηση, όμως έχουν ήδη ξεκινήσει παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για το αν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή.

Η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία καταδίκασε το σχέδιο της FIFA να παραχωρήσει την εμπορική εκμετάλλευση του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ η UEFA εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε μποϊκοτάζ της διοργάνωσης, καθώς εντείνονται οι αντιδράσεις σε βάρος του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Υψηλόβαθμα στελέχη του ποδοσφαίρου υποστηρίζουν ότι «πρέπει να δράσουμε γρήγορα» για να σταματήσει το σχέδιο ύψους 15 δισ. λιρών του Ινφαντίνο, το οποίο, σύμφωνα με την UEFA, εμπορευματοποιεί την ίδια την ψυχή του αθλήματος.

Αρκετές εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες είναι έτοιμες να εκφράσουν δημόσια τις ανησυχίες τους, ενώ εντείνονται οι συζητήσεις για το ενδεχόμενο τα μέλη της UEFA να αποχωρήσουν προσωρινά από τη FIFA. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να στερήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του επόμενου καλοκαιριού, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2029 και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών του 2030.

«Δεν είχαμε γνώση», λέει η αγγλική ομοσπονδία

Σε δήλωσή της προς την Telegraph Sport, η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανέφερε: «Δεν είχαμε γνώση αυτής της πρότασης και δεν διαθέτουμε ουσιαστικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του τι ακριβώς περιλαμβάνει η πρόταση και ποιες είναι οι προϋποθέσεις που τη συνοδεύουν. Με βάση τις περιορισμένες πληροφορίες, εκφράζουμε βαθιά ανησυχία για την έλλειψη διαδικασίας και διακυβέρνησης που οδήγησε σε αυτό το σημείο, καθώς και για το προφανές περιεχόμενο και τις αρχές που εμπλέκονται. Όταν η πρόταση κοινοποιηθεί με τον πλήρη και διαφανή τρόπο που υπόσχεται πλέον η FIFA, θα εκφράσουμε τις απόψεις μας και θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια».

Αντίθετη η CONCACAF

Την Τετάρτη, η δεύτερη από τις έξι συνομοσπονδίες της FIFA εξέφρασε δημόσια την αντίθεσή της στα σχέδια. Η CONCACAF, που εκπροσωπεί χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής, δήλωσε ότι «ανησυχεί βαθιά για την έλλειψη της προβλεπόμενης διαδικασίας».

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Όπως και άλλοι φορείς, η CONCACAF υποστήριξε ότι αιφνιδιάστηκε από τη συμφωνία, τονίζοντας σε ανακοίνωσή της το γεγονός πως δεν προηγήθηκε καμία συζήτηση!

Τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη - Στο τραπέζι το μποϊκοτάζ

Οι ευρωπαϊκές χώρες θα συμμετάσχουν την Πέμπτη σε τηλεδιάσκεψη, όμως ήδη διεξάγονται παρασκηνιακές επαφές για να διαπιστωθεί αν το σενάριο του μποϊκοτάζ είναι ρεαλιστικό.

«Η UEFA είναι αποφασισμένη σε τέτοιο βαθμό που η αποχώρηση μοιάζει πλέον πιθανή», δήλωσε κορυφαίο στέλεχος του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στην Telegraph Sport.

Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, πρέπει να συμφωνήσουν και τα 55 μέλη της UEFA.

Η Thrive Capital, που διευθύνεται από τον Τζόσουα Κούσνερ, μικρότερος αδελφός του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να ηγηθεί της ομάδας επενδυτών. Πηγές υποβάθμισαν τις αναφορές περί εμπλοκής της κυβέρνησης Τραμπ στο σχέδιο.

Ο Ινφαντίνο έχει δεχθεί έντονη κριτική για τις στενές σχέσεις του με τον Τραμπ πριν και κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, οι οποίες κορυφώθηκαν όταν ο Αμερικανός πρόεδρος παρενέβη και πέτυχε την ανατροπή της τιμωρίας του Φολάριν Μπάλογκαν για τον αγώνα της φάσης των «16» της συνδιοργανώτριας χώρας.

Η Σαουδική Αραβία, η οποία θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034, θεωρείται πολύ πιθανό να εκδηλώσει ενδιαφέρον μέσω του κρατικού επενδυτικού της ταμείου, ενώ το Κατάρ διατηρεί στενές σχέσεις με τον Ινφαντίνο από τότε που εξασφάλισε τη διοργάνωση του Μουντιάλ του 2022.

Η JPMorgan Chase, η οποία είχε εμπλακεί στο αποτυχημένο σχέδιο της European Super League, είναι ο οικονομικός σύμβουλος της FIFA για το συγκεκριμένο εγχείρημα.

Με πληροφορίες από Telegraph