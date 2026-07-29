Βαριές «σκιές» πάνω από αστυνομικούς στα Χανιά, το παρασκήνιο και οι διάλογοι που τους καίνε.

Σοβαρές αναταράξεις προκαλεί στα Χανιά υπόθεση στην οποία φέρονται να εμπλέκονται τρεις αστυνομικοί, οι οποίοι ελέγχονται στο πλαίσιο έρευνας για εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τη δικογραφία και τις έρευνες οι αστυνομικοί φέρονται να εξετάζονται για καταγγελίες που αφορούν παροχή πληροφοριών και κάλυψη σε μέλη εγκληματικής ομάδας, καθώς και για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά, εκβιασμούς και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Η υπόθεση αφορά δύο εν ενεργεία αστυνομικούς και έναν ακόμη που φέρεται να έχει απασχολήσει τις αρχές. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται ο ρόλος τους και το κατά πόσο υπήρξαν παρεμβάσεις σε αστυνομικές διαδικασίες ή ενέργειες που ευνόησαν πρόσωπα τα οποία βρίσκονταν στο στόχαστρο των αρχών.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr επισήμως μέσα στην δικογραφία προκύπτουν τα εξής:

Αστυνομικός συνεργός του «Πατομπούκαλου»;

Ο πρώτος αστυνομικός, θεωρείται από την αστυνομία ότι εμπλέκεται στην εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών και μάλιστα περιγράφεται σαν άμεσος συνεργός και συνεργάτης του περιβόητου «Πατομπούκαλου».

Ο ίδιος, φέρεται να διακινούσε ναρκωτικές ουσίες με τις οποίες προμήθευε τα μέλη της οργάνωσης και λαμβάνοντας εντολές από έγκλειστο μέλος της οργάνωσης, εμπλεκόταν σε επιχειρήσεις ερευνών υπόπτων για διακίνηση ναρκωτικών και στην συνέχεια, παραποιούσε στοιχεία ερευνών, έκρυβε στοιχεία, κατέστρεφε πειστήρια ανάλογα με τις ανάγκες της εγκληματικής οργάνωσης. Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, δήλωνε ψεύτικες ποσότητες κατασχέσεων, ανάλογα με τις ανάγκες της οργάνωσης.

Το πιο εξωφρενικό, σύμφωνα πάντα με την δικογραφία, είναι ότι ο εν λόγω αστυνομικός, όταν συναδέλφός του βρέθηκε στο στόχαστρο της μαφίας, καθώς του ανατίναξαν το σπίτι, εκείνος φέρεται να ενήργησε όχι για την υπηρεσία αλλά… για τους δράστες, καθώς πήρε το καταγραφικό μηχάνημα από το σπίτι του υπόπτου («Πατομπούκαλου) δήθεν για να εξετάσει το υλικό και στην συνέχεια… το εξαφάνισε ενώ λίγο καιρό αργότερα το επέστρεψε στον «Πατομπούκαλο» έχοντας εξαφανίσει στοιχεία.

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Ο Διοικητής, τα αδέρφια του Σταυρού και.. το ξύλο στον Δήμαρχο

Ο δεύτερος αστυνομικός και εν ενεργεία διοικητής τμήματος, όπως προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στη νέα δικογραφία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης:

Φέρεται να είναι σε ανοικτή γραμμή με τα δύο αδέρφια του Σταυρού και να συμμετέχει κανονικά σε ποινικές πράξεις που η αστυνομία θεωρεί ότι τελέστηκαν στο πλαίσιο δράσης εγκληματικής οργάνωσης.

Η εξαιρετική σχέση μαζί τους ξεπερνά την κοινωνική συναναστροφή και αφορά άμεση εμπλοκή σε υποθέσεις εκβιασμών και ειδικότερα στην συνέχιση του έργου της ΔΕΥΑΧ με το αντλιοστάσιο στον Σταυρό.

Ενδεικτικά: ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης και ο Αστυνομικός αξιωματικός διοικητής υπηρεσίας Χανίων αναφέρονται στον Δήμαρχο Χανίων, για τον οποίο ο πρώτος δεν πραγματοποίησε επίθεση καθώς, όπως λέει, τον «έσωσε» η συγγενική σχέση με επιχειρηματία φίλο του.

​Στην τηλεφωνική επικοινωνία είναι ξεκάθαρη η αίσθηση που έχει ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης ότι η περιοχή του ανήκει, με τον αστυνομικό να αποκαλύπτει πως συνομίλησε με τον δήμαρχο και του είπε ότι «θα φάει ξύλο».

«Με πήρε 30 τηλέφωνα ο δήμαρχος»

ΑΜ: Έλα φίλε

Αστυνομικός: Τι κάνεις;

ΑΜ: Τι να κάνω, τσι γ@@ησα χθες όλους, συγγνώμη κιόλας έτσι όπως κράζουμε αλλά με πήρε 30 τηλέφωνα ο δήμαρχος χεσμένος, του λέω μη διανοηθείς ούτε την αστυνομία του λέω να πάρεις τηλέφωνο

Αστυνομικός: Ναι εντάξει δεν έρχεται

ΑΜ: Ούτε την αστυνομία του λέω μη διανοηθείς να πάρεις τηλέφωνο θα είμαι εγώ εκεί. Του λέω μη διανοηθείς για μερικές μέρες δεν θα στείλεις άνθρωπο στη δουλειά

Αστυνομικός: Ναι με πήρε τηλέφωνο και μου είπε για μερικές μέρες δεν κάνουν τίποτα

ΑΜ: Α σε πήρε

Αστυνομικός: Ναι με πήρε το βράδυ

ΑΜ: Ναι αφού το γ@@ησω εγώ, το γ@@ησα, και πήγαν σήμερα το πρωί οι εργολάβοι και πήραν τα λάστιχα. Άκου τώρα ρε συ. Ρε φίλε τώρα εντάξει, δηλαδή από μόνος σου θα έπρεπε να πας να τον συλλάβεις εσύ τον δήμαρχο όχι εγώ.

Αστυνομικός: Ξέρεις τι του είπα; Του λέω να είσαι καλό παιδί να τρως όλο σου το φαι γιατί θα φας πολύ ξύλο

ΑΜ: Του το πες;

Αστυνομικός: Ναι

​Μετά από εσωτερική έρευνα της ΕΛΑΣ διατάχθηκε μετάθεση του συγκεκριμένου αστυνομικού στο Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου, όμως κατέθεσε προσφυγή και παρέμεινε στη θέση του.

Αθώοι ή ένοχοι;

Ωστόσο, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, η μόνη δικογραφία που διαβιβάστηκε ήταν αυτή της δωροδοκίας του ιατροδικαστή και του καθηγητή τοξικολογίας που μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μέχρι τη δίκη. Μάλιστα όπως έγινε γνωστό, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έθεσε σε αναστολή τον ιατροδικαστή Χανίων ενώ οι “σκοτεινές” περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στη νέα υπόθεση, έχουν ήδη ενσωματωθεί στις σχετικές δικογραφίες που αφορούν.

Την ίδια ώρα, η δικογραφία για τους αστυνομικούς, παραμένει άφαντη και βέβαια οι ίδιοι παραμένουν στις θέσεις τους. Πού είναι αυτά που δόθηκαν στην δημοσιότητα στην επίσημη ενημέρωση; Γιατί δεν έχουν διαβιβαστεί και γιατί ανακοινώθηκαν πριν διαβιβαστούν με την προανάκριση ανοιχτή;

Υπάρχουν κατηγορίες σε βάρος τους;

Και αν ναι, πώς είναι δυνατόν να παραμένουν στις θέσεις τους;

Αν όχι, δεν πρέπει να δώσουν εξηγήσεις για όλα αυτά τα αδιανόητα στοιχεία που έχουν συλλέξει σε βάρος τους οι συνάδελφοί τους;

Προφανώς, ούτε η κοινή γνώμη ούτε τα ΜΜΕ είναι σε θέση να γνωρίζουν την υπόθεση και πόσο μάλλον να βγάζουν πορίσματα, όμως μια αβυσσαλέα αντίφαση ανάμεσα στις βαρύγδουπες ανακοινώσεις της τοπικής και περιφερειακής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ και της … νεκρικής σιγής των ανύπαρκτων εξελίξεων, δημιουργεί μια σκιά πάνω από τα Χανιά και το αίσθημα σε κάθε πολίτη πως “δεν υπάρχει δικαιοσύνη”.

Και αυτό οφείλει να αποκατασταθεί.

zarpanews.gr