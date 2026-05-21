Η επιχείρηση συνεχίζεται με στόχο την πλήρη αποδόμηση του δικτύου και την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα το πρωί στην Κρήτη, με την ΕΛ.ΑΣ. να προχωρά στην εξάρθρωση πολυεπίπεδης εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε διακίνηση κοκαΐνης, κατοχή οπλισμού και οικονομικές απάτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα είχε δομή που παρέπεμπε σε «οικογενειακή μαφία», με τα μέλη να είναι οργανωμένα σε πυρήνες και να διατηρούν διακριτούς ρόλους στη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και σε παράνομες οικονομικές δραστηριότητες.

Η δράση της οργάνωσης εκτείνεται, σύμφωνα με την αστυνομία, σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου, του Μυλοποτάμου και του Λασιθίου, με το δίκτυο να εμφανίζει έντονη κινητικότητα και ευρύ φάσμα επαφών. Κεντρικά πρόσωπα φέρονται μέλη δύο βασικών οικογενειών που είχαν τον αρχηγικό ρόλο, ενώ τρίτη ομάδα λειτουργούσε υποστηρικτικά ως ενδιάμεσος κρίκος στη διακίνηση ναρκωτικών.

76 είναι συνολικά οι κατηγορούμενοι, που λειτουργούσαν ως πολυεπίπεδη «οικογενειακή μαφία», συνδυάζοντας τη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη κατοχή όπλων και την οικονομική απάτη. Σε 18 συλλήψεις έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές Αρχές, ενώ έχουν δεσμευτεί πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί μέσω ΑΑΔΕ.

Οι αρχές κάνουν λόγο για δεκάδες αγοραπωλησίες κοκαΐνης σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, με σημεία συνάντησης και διακίνησης να εντοπίζονται σε αστικά και τουριστικά κέντρα. Παράλληλα, εντοπίστηκαν όπλα, φυσίγγια.

Αγοραπωλησίες κοκαΐνης και απάτη με επιδοτήσεις – Δύο οικογένειες σε αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα

Σε δύο οικογένειες με έδρα τα Ζωνιανά αποδίδεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο αρχηγικός ρόλος σε κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης που εξαρθρώνεται από την ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη, με τις αρχές να κάνουν λόγο για δεκάδες αγοραπωλησίες ναρκωτικών σε περιοχές του Ηρακλείου και του Δήμου Μαλεβιζίου.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι δύο οικογένειες φέρονται να είχαν τον κεντρικό επιχειρησιακό έλεγχο, ενώ τρίτη οικογένεια, με δράση στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, λειτουργούσε υποστηρικτικά ως διακινητές. Κομβικό ρόλο στη διασύνδεση των ομάδων φέρεται να είχε ένας 21χρονος, ο οποίος λειτουργούσε ως κρίκος επικοινωνίας μεταξύ των εγκληματικών δικτύων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον ρόλο των συζύγων των βασικών μελών, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, συμμετείχαν ενεργά στη λειτουργία του κυκλώματος, αποτελώντας μέρος του βασικού πυρήνα της οργάνωσης.

Οι αγοραπωλησίες κοκαΐνης φέρονται να πραγματοποιούνταν σε καίρια σημεία του Ηρακλείου, καθώς και σε περιοχές όπως το Γάζι, η Αγία Πελαγία και η Αχλάδα, με την αστυνομία να καταγράφει εκτεταμένη δραστηριότητα και συστηματική διακίνηση.

Παράλληλα, η δικογραφία περιλαμβάνει και σοβαρή υπόθεση απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, με επίκεντρο ζευγάρι από τα Ζωνιανά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωσαν ψευδή αριθμό ζώων στο μητρώο τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν παράνομες επιδοτήσεις, ενώ σε περίπτωση επικείμενου ελέγχου επιχειρήθηκε η κάλυψη των ελλείψεων μέσω «δανεικών» ζώων από άλλους κτηνοτρόφους. Κατά τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, όπλα και φυσίγγια, οχήματα, μεγάλα χρηματικά ποσά, καθώς και εξοπλισμός σχετικός με την καταγραφή ζωικού κεφαλαίου.

