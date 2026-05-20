Ο οδηγός της μηχανής προσέκρουσε σε περιπολικό του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, που βρισκόταν σταθμευμένο στη ΛΕΑ κοντά στα διόδια της Ανθούσας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Ανακοίνωση για το τροχαίο δυστύχημα στην Αττική οδό με την εμπλοκή περιπολικού που στοίχισε τη ζωή σε έναν 60χρονο αναβάτη μηχανής εξέδωσε η αστυνομία.

Σημειώνεται ότι περίπου στις 15:10 ο οδηγός της μηχανής προσέκρουσε σε περιπολικό, που ήταν σταματημένο στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού, προκειμένου να βεβαιώσει πρόστιμο σε οδηγό φορτηγού που δεν φορούσε ζώνη.

Ο οδηγός χτύπησε στην πίσω αριστερή πλευρά, μετά τον καθρέφτη του περιπολικού και στη συνέχεια προσέκρουσε στο φορτηγό που ήταν σταματημένο γαι τον έλεγχο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν στοιχεία ότι έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις φρεναρίσματος στο οδόστρωμα.

Η αστυνομία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση όπου αναφέρει πως «περιπολικό του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού βρισκόταν σταθμευμένο στη ΛΕΑ πλησίον του σταθμού διοδίων Ανθούσας στο ρεύμα προς Ελευσίνα για τη βεβαίωση τροχονομικής παράβασης σε οδηγό φορτηγού για μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της ολιγόλεπτης στάσης, οι αστυνομικοί είχαν θέσει σε λειτουργία προειδοποιητικά μέσα (φάρους και αλάρμ), προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη προειδοποίηση των οδηγών.

»Κατά την ολοκλήρωση του τροχονομικού ελέγχου και ενώ οι αστυνομικοί είχαν εισέλθει στο περιπολικό για να αποχωρήσουν από το σημείο, μοτοσυκλέτα προσέκρουσε αρχικά στο πίσω πλαϊνό αριστερό μέρος του περιπολικού, έπειτα έσπασε τον καθρέπτη της πόρτας του οδηγού και κατέληξε στο πίσω αριστερό μέρος του υπό έλεγχο φορτηγού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη της μοτοσικλέτας. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού, ενώ παράλληλα έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος Εισαγγελέας».