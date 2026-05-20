«Κομβικό»ερώτημα ποιος παραβίασε το κόκκινο φανάρι - Τι εξετάζουν οι Αρχές βάσει του βιντεοληπτικού υλικού.

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 45χρονος οδηγός που κατηγορείται για το τραγικό δυστύχημα που συνέβη την περασμένη Κυριακή στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους μια 57μητέρα και η 26χρονη κόρη της.

Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, της υποχρεωτικής του εμφάνισης κάθε πενθήμερο στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του κάθε μήνα, της καταβολής εγγυοδοσίας ύψους 50.000 ευρώ, της αφαίρεσης διπλώματος οδήγησης και της απαγόρευσης χρήσης οποιουδήποτε μηχανοκίνητου μέσου. Ο 45χρονος, συνοδευόμενος από τους συνηγόρους έδωσε για πάνω από μια ώρα εξηγήσεις στον ανακριτή Ρόδου, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε της κατηγορίες που του αποδίδονται.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dinjte22w1tt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο 44χρονος οδηγός και η σύντροφός του, που επέβαινε επίσης στην BMW, παραδέχθηκαν ότι το όχημά τους κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Υποστήριξαν ωστόσο πως το δυστύχημα προκλήθηκε, όταν το αυτοκίνητο των θυμάτων παραβίασε το κόκκινο φανάρι σε στροφή, με αποτέλεσμα ο 44χρονος να μην προλάβει να φρενάρει. Σύμφωνα με νέα στοιχεία, ο φωτεινός σηματοδότης για τον οποίο έκανε λόγο ο 44χρονος, φέρεται – βάσει μαρτυριών – να ήταν χαλασμένος. Έρευνα αποκάλυψε, ότι ο συγκεκριμένος σηματοδότης δεν λειτουργούσε από το 2022, ωστόσο είχε αποκατασταθεί πλήρως το 2025. Παραμένει επομένως αδιευκρίνιστο, αν υπήρξε παραβίαση του κόκκινου από την 57χρονη ή αν τη στιγμή του δυστυχήματος δεν υπήρχε λειτουργική φωτεινή σήμανση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dinjtxfq61ip?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης των δύο οχημάτων. Σύμφωνα με νέο βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος, το όχημα της 57χρονης φαίνεται να κάνει όπισθεν λίγο πριν τη σύγκρουση, πιθανότατα για να εξασφαλίσει καλύτερη ορατότητα στο σημείο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dinjf6wnwkz5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα στοιχεία της δικογραφίας

Καθοριστικό ρόλο στην εκτίμηση του υπάρχοντος αποδεικτικού υλικού φέρεται να διαδραμάτισε, σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής», η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα γερμανικής υπηκοότητας, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο τη στιγμή της σύγκρουσης και υποστηρίζει την αντίθετη εκδοχή από αυτήν του κατηγορουμένου. Ειδικότερα, ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι εκείνος που παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη ήταν ο ίδιος ο οδηγός που σήμερα διώκεται ποινικά.



Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης τα ευρήματα της αυτοψίας της Τροχαίας, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν τα ίχνη πλάγιας ολίσθησης συνολικού μήκους 52,50 μέτρων που άφησε το όχημα του κατηγορουμένου πάνω στο οδόστρωμα, στοιχείο που, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες ξηρού οδοστρώματος και καλής ορατότητας, αποτυπώνει την υψηλή κινητική ενέργεια του οχήματος τη στιγμή της σύγκρουσης. Παράλληλα, το αποτέλεσμα του ελέγχου αλκοτέστ ήταν αρνητικό, ενώ εκκρεμούν τα πορίσματα από τη λήψη αίματος για ανίχνευση ουσιών, η πραγματογνωμοσύνη που έχει παραγγελθεί, καθώς και η αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας παρακείμενου καταστήματος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dinjbmiwly7d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι αναφέρει η έκθεση της τροχαίας

Στην έκθεση της τροχαίας αναφέρεται για το φανάρι που έβλεπαν οι δυο γυναίκες στη διασταύρωση ότι δεν λειτουργούσε σωστά. Δεν άναβε το κόκκινο, όπως περιγράφεται, χωρίς όμως να έχει αποσαφηνιστεί αν η βλάβη προκλήθηκε μετά το δυστύχημα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο 44χρονος έχασε τον έλεγχο της BMW λίγο πριν τη σφοδρή σύγκρουση. Το σημείο που το όχημά του ακινητοποιήθηκε δείχνει πως η ταχύτητα ήταν ιδιαίτερα υψηλή, σύμφωνα με την έκθεση της τροχαίας. «Σε ξηρό οδόστρωμα, κάτω από αίθριες συνθήκες και με καλή ορατότητα, ένα αυτοκίνητο δεν αφήνει τέτοιο αποτύπωμα εκτός εάν η κινητική του ενέργεια τη στιγμή της πρόσκρουσης ήταν εξαιρετικά υψηλή», αναφέρει η έκθεση της τροχαίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dinizbi2726x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ειδικοί εκτιμούν πως η BMW είχε αναπτύξει ταχύτητα πολύ πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Γίνεται λόγος για 140 χλμ./ώρα, με τη μέγιστη επιτρεπόμενη στο σημείο να είναι μόλις 60. Οι έρευνες για το δυστύχημα συνεχίζονται.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dinjmmy9b6bd?integrationId=40599y14juihe6ly}





