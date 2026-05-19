Συναγερμός έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές αρχές ασφάλειας τροφίμων μετά την απόφαση ανάκλησης παρτίδας ελαιολάδου ελληνικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για τηγάνισμα, λόγω υπέρβασης ορίων σε επιμολυντή που σχετίζεται με τη βιομηχανική επεξεργασία λιπαρών ουσιών. Η ειδοποίηση εκδόθηκε μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τρόφιμα και ζωοτροφές (RASFF), έπειτα από επίσημο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο προϊόν εντοπίστηκαν αυξημένες τιμές της ουσίας 3-MCPD (3-μονοχλωρο-1,2-προπανεδιόλη), μιας χημικής ένωσης που συγκαταλέγεται στους βιομηχανικούς επιμολυντές.

Αυτό είναι το ελαιόλαδο που ανακαλείται

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο εργαστηριακών ελέγχων εντοπίστηκαν αυξημένα επίπεδα εστέρων λιπαρών οξέων 3-MCPD με μετρηθείσα τιμή 2386 μg/kg, ενώ το ανώτατο όριο είναι 1950 μg/kg. Η υπέρβαση αυτή θεωρείται πιθανώς επικίνδυνη για τον καταναλωτή, καθώς τα συγκεκριμένα παράγωγα συγκαταλέγονται στους βιομηχανικούς επιμολυντές που ελέγχονται αυστηρά στην ΕΕ. Η εν λόγω ουσία θεωρείται από τις ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές τροφίμων ότι σε υψηλές ποσότητες μπορεί να είναι επιβλαβής ενώ σύμφωνα με σχετικές μελέτες οδηγεί σε επιβάρυνση των νεφρών και του αναπαραγωγικού συστήματος

Oι γερμανικές αρχές προχώρησαν στην ανάκληση παρτίδας προϊόντος ελαιολάδου προέλευσης Κρήτης, με την εμπορική ονομασία «GHORBAN – Bratolivenöl aus Kreta» (750 ml).

Αριθμός παρτίδας (LOT): 250471

Ημερομηνία λήξης: 20/02/2027

Συσκευασία: 750 ml

Παραγωγό/διανομέα: εταιρεία με έδρα τη Γερμανία

Οι αρχές καλούν τους καταναλωτές να μην χρησιμοποιούν το προϊόν και να το επιστρέψουν στο σημείο αγοράς, ενώ η ανάκληση έχει επεκταθεί σε όλα τα γερμανικά κρατίδια.

Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί θέτουν αυστηρά ανώτατα όρια, καθώς η μακροχρόνια κατανάλωση σε υψηλές συγκεντρώσεις θεωρείται ότι ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην υγεία. Σύμφωνα με τις αρχές, το προϊόν δεν πληρούσε τις προδιαγραφές ασφάλειας τροφίμων, με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί ως δυνητικά επικίνδυνο και να αποσυρθεί προληπτικά από την κατανάλωση. Παράλληλα, οι έλεγχοι συνεχίζονται για να διαπιστωθεί η έκταση της διακίνησης της συγκεκριμένης παρτίδας σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να μην το χρησιμοποιήσουν και να το επιστρέψουν στα σημεία αγοράς.