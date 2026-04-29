Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το επίμαχο προϊόν.

Προειδοποίηση ανάκλησης για γνωστό air fryer που πωλείται διαδικτυακά γνωστοποίησε η Ιρλανδία στο δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα του Eυρωπαικού Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX).

Όπως γνωστοποίησε προχωρά σε ανάκληση συσκευής air fryer έπειτα από εντοπισμό σοβαρού κινδύνου για την ασφάλεια των χρηστών.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το μοντέλο “Dual Stack 12L (6L+6L)” της μάρκας Nordhaus, το οποίο διατέθηκε προς πώληση κυρίως μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με την ειδοποίηση, το προϊόν ενδέχεται να παρουσιάσει βλάβη στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (PCB), με αποτέλεσμα να υπερθερμαίνεται, να λιώνει ή να παράγει καπνό. Η δυσλειτουργία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση εγκαυμάτων στους χρήστες, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στην έκδοση προειδοποίησης και στην άμεση λήψη μέτρων. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης της ΕΕ, ενώ έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ ενέργειες απόσυρσης από την αγορά και ανάκλησης από τους καταναλωτές.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τη συγκεκριμένη συσκευή καλούνται να σταματήσουν άμεσα τη χρήση της και να ακολουθήσουν τις οδηγίες ανάκλησης μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρείας.

