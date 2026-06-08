Στο Dnews μαζί με τα Φροντιστήρια Μεθοδικό θα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο τα θέματα και τις απαντήσεις των Πανελληνίων 2026 σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία για τους υποψηφίους ΓΕΛ.

Σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ για τις Πανελλήνιες 2026. Ειδικότερα, οι μαθητές που θα προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα θα εξεταστούν στα μαθήματα προσανατολισμού, της Ιστορίας, της Φυσικής και της Οικονομίας. Οι φετινοί υποψήφιοι διεκδικούν συνολικά 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, με τον ανταγωνισμό να αναμένεται υψηλός, ιδιαίτερα σε τμήματα υψηλής ζήτησης.

Πανελλήνιες 2026: Τι ώρα και πού θα δημοσιευτούν τα θέματα σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Τα θέματα της εξέτασης σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία θα δημοσιευτούν στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας λίγο μετά τις 10 και ταυτόχρονα θα δημοσιευτούν στο Dnews.

Πανελλήνιες 2026: Όλα τα θέματα και οι απαντήσεις σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία στο Dnews από το Μεθοδικό

Το Dnews συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών,γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και την έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση.

Με την ανακοίνωση των θεμάτων σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία από το Υπουργείο Παιδείας, στο Dnews θα τα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο και εν συνεχεία θα δημοσιεύσουμε τις απαντήσεις. Θα υπάρξει ενδελεχής αξιολόγηση και σχολιασμός των θεμάτων, θα αναφερθούμε στα δύσκολα σημεία της εξέτασης και θα έχουμε αναλυτικές απαντήσεις από το φροντιστήριο Μεθοδικό και σχολιασμό από πλευράς ΟΕΦΕ.

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Πανελλήνιες 2026: Πότε βγαίνουν οι βαθμοί, πώς υπολογίζονται τα μόρια και πότε αναμένονται οι Βάσεις

Η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026 έχει ξεκινήσει, με χιλιάδες υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να περιμένουν πλέον το επόμενο μεγάλο ορόσημο: την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Μετά το τέλος των εξετάσεων, το ενδιαφέρον στρέφεται στον υπολογισμό των μορίων, τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου και, φυσικά, στις Βάσεις Εισαγωγής που θα κρίνουν την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, οι βαθμολογίες των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού αναμένεται να ανακοινωθούν προς τα τέλη Ιουνίου. Η διαδικασία βαθμολόγησης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ξεκινώντας από τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία και συνεχίζοντας στα υπόλοιπα εξεταζόμενα μαθήματα.

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών δεν σημαίνει και το τέλος της διαδικασίας. Ακολουθεί η ολοκλήρωση της βαθμολόγησης στα Ειδικά Μαθήματα, όπως οι ξένες γλώσσες, το ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, καθώς και τα μουσικά μαθήματα, ενώ στη συνέχεια θα ενσωματωθούν και οι επιδόσεις των υποψηφίων στα αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ και τις ειδικές σχολές. Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026, με πρώτο μάθημα τα Αγγλικά και τελευταίο τα Ισπανικά.

Με την ανακοίνωση των βαθμών, οι υποψήφιοι θα μπορούν να υπολογίσουν τα μόριά τους. Ωστόσο, η ίδια βαθμολογία δεν οδηγεί απαραίτητα στον ίδιο αριθμό μορίων για όλες τις σχολές. Κάθε πανεπιστημιακό τμήμα έχει καθορίσει συγκεκριμένους συντελεστές βαρύτητας για τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα. Έτσι, οι βαθμοί πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους συντελεστές του τμήματος που ενδιαφέρει τον υποψήφιο και το άθροισμα μετατρέπεται στα τελικά μόρια. Για τον λόγο αυτό, δύο υποψήφιοι με ακριβώς τους ίδιους βαθμούς μπορεί να συγκεντρώσουν διαφορετικό αριθμό μορίων ανάλογα με τις σχολές που επιλέγουν.

Μετά την έκδοση των βαθμολογιών θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να δηλώσουν τις σχολές προτίμησής τους, έχοντας πλέον σαφή εικόνα των επιδόσεών τους. Καθοριστικό ρόλο εξακολουθεί να παίζει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), η οποία λειτουργεί ως προϋπόθεση συμμετοχής στην επιλογή για κάθε τμήμα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και υποψήφιοι με σχετικά υψηλές βαθμολογίες μπορεί να αποκλειστούν από συγκεκριμένες σχολές εάν δεν καλύπτουν την απαιτούμενη ΕΒΕ.

Πότε αναμένονται οι Βάσεις 2026

Το τελευταίο και πιο κρίσιμο στάδιο είναι η ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής και των επιτυχόντων στα πανεπιστήμια, τις στρατιωτικές σχολές, τις αστυνομικές σχολές και τις λοιπές σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με βάση το χρονοδιάγραμμα των τελευταίων ετών, οι Βάσεις 2026 εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου ή το αργότερο στις αρχές Αυγούστου, ολοκληρώνοντας τη φετινή διαδικασία των Πανελληνίων και ανοίγοντας τον δρόμο για το επόμενο βήμα χιλιάδων νέων.