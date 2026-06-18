«Ο σχεδιασμός είναι να συναντηθούν αύριο στο Μπούργκενστοκ οι ΗΠΑ και το Ιράν, μαζί με τους μεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες».

Αρχικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σχεδιάζονται για αύριο, Παρασκευή, στο ορεινό θέρετρο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, μετά την υπογραφή συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση.

«Όπως έχουν τα πράγματα, ο σχεδιασμός είναι να συναντηθούν αύριο στο Μπούργκενστοκ οι ΗΠΑ και το Ιράν, μαζί με τους μεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες, για αρχικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας. Δεν υπάρχουν προς το παρόν περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα και τις λεπτομέρειες αυτής της συνάντησης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών.

Με πληροφορίες από Reuters