Πως οδηγήθηκαν στο ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου οι Βελγικές αρχές.

Τέσσερα χρόνια μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου Qatargate, οι σκιές που έριχναν διεθνή ΜΜΕ στον Δημήτρη Αβραμόπουλο, για εμπλοκή του στη ΜΚΟ Fight Impunity του Αντόνιο Παντσέρι έπεσαν ακόμη πιο βαριές για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο, μετά την είδηση πως εκδόθηκε σε βάρος του ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Βελγικές αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη υπόθεση διαφθοράς στους κόλπους της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με παράνομες δοσοληψίες και χρήματα σε βαλίτσες από το Κατάρ, για την οποία είχε προφυλακιστεί η πρώην ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή.

Τις πρώτες «σκιές» σε βάρος του Δημ. Αβραμόπουλου έριξε το 2022 ο Διεθνής Τύπος

Ήταν Δεκέμβριος του 2022 όταν δημοσίευμα της ιταλικής La Stampa έγραφε για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο πως πήρε 60.000 ευρώ για να συμμετέχει σε δύο συνέδρια, με τον κ. Αβραμόπουλο να δηλώνει ότι λάμβανε 5.000 ευρώ τον μήνα για ένα χρόνο από τη ΜΚΟ του Aντόνιο Παντσέρι η οποία είχε βρεθεί στο «επίκεντρο» της έρευνας της Εισαγγελίας των Βρυξελλών, τονίζοντας πως είχε στα χέρια του «έγγραφη εξουσιοδότηση από την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, παρότι η ΜΚΟ δεν ήταν εγγεγραμμένη στο μητρώο διαφάνειας της ΕΕ.

Την ίδια περίοδο για εμπλοκή του κ. Αβραμόπουλου στην υπόθεση διαφθοράς έκανε λόγο και η ισπανική El Mundo που σε δημοσίευμα της ανέφερε: «Το σκάνδαλο «Qatargate» πλήττει τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο».

Οι πρώτες αντιδράσεις του Δημ. Αβραμόπουλου

Λίγες ημέρες μετά, απαντώντας στα σχετικά δημοσιεύματα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωνε: «Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity ήταν εξ'αρχής απολύτως χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες Η επιτροπή που συμμετείχα, μεταξύ των άλλων μαζί με προσωπικότητες όπως η Φ. Μογκερίνι, ο Γάλλος πρώην ΠΘ Bernard Cazeneuve και η Γερουσιαστής Emma Bonino, ήταν τιμητική… Για την συμμετοχή μου και την αποζημίωση που θα την συνόδευε ζήτησα την έγκρισή της ευρωπαϊκής επιτροπής η οποία και μου δόθηκε γραπτώς, από την Πρόεδρό Von der Leyen Η αποζημίωση ήταν για ένα χρόνο, από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022, με το ποσό των 5000 ευρώ μηνιαίως, το οποίο δηλώθηκε και φορολογήθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ελληνικό νόμο(τελικό ποσό:3750€) . Μετά από ένα χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2022, επειδή η δραστηριότητα του Οργανισμού είχε ατονήσει, ζήτησα και σταμάτησε η αποζημίωση. Από τον Μάρτιο και μετά, η συμμετοχή μου είχε ουσιαστικά τελειώσει…Μόλις δε πληροφορήθηκα τα όσα συνέβησαν πρόσφατα στις Βρυξέλλες, υπέβαλα αμέσως και αμετάκλητα την παραίτησή μου και ζήτησα να αφαιρεθεί το όνομα μου από το website, από κοινού με τις άλλες προσωπικότητες που μετείχαν στην επιτροπή».

Πως οδηγήθηκαν στο ένταλμα σύλληψης οι Βελγικές αρχές

Από τότε μέχρι και σήμερα όπως η έρευνα στις Βρυξέλλες συνεχίστηκε και νέα στοιχεία προστέθηκαν στο φάκελο της δικογραφίας για το σκάνδαλο Qatargate οδηγώντας τις εισαγγελικές αρχές να προχωρήσουν στην έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή Ηλείας για τη συμμετοχή του στην ΜΚΟ του πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι, πρωταγωνιστή του Qatargate.

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Συγκεκριμένα το ένταλμα αφορά τα αδικήματα της δωροληψίας, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δράση καθώς η εν λόγω ΜΚΟ θεωρείται από τις βελγικές αρχές ως εγκληματική οργάνωση αν και στα χαρτιά είχε ως αντικείμενο την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην πράξη φέρεται να λειτουργούσε ως «όχημα» για την άσκηση επιρροής υπέρ του Κατάρ ή για τη διακίνηση χρημάτων που συνδέονταν με το σκάνδαλο του Qatargate.

Το σύνολο του ποσού που φέρεται να μπήκε σε λογαριασμούς του κ. Αβραμόπουλου ήταν περίπου 75 χιλιάδες ευρώ, με τον ίδιο ωστόσο να επιμένει πως ήταν νόμιμης προέλευσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος είχε δύο φορές κληθεί από τις εισαγγελικές αρχές του Βελγίου για εξηγήσεις αλλά για άγνωστους λόγους δεν προσήλθε. Για το λόγο αυτό τελικά εκδόθηκε σε βάρος του το ένταλμα σύλληψης.

Τι μέλλει γενέσθαι για τον κ. Αβραμόπουλο

Ο φάκελος με τα σχετικά στοιχεία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών και από εκεί θα σταλούν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προκειμένου να καταλήξουν στη Βουλή που θα κληθεί να αποφασίσει αν θα άρει την ασυλία του κ. Αβραμόπουλου ο οποίος σήμερα είναι βουλευτής Ηλείας.

Εάν η Βουλή ανάψει το «πράσινο φως» για την άρση της ασυλίας του, ο κ. Αβραμόπουλος θα πρέπει να εμφανιστεί στον εισαγγελέα Εφετών ο οποίος θα του θέσει το ερώτημα αν συναινεί στο σχετικό αίτημα. Στην περίπτωση που ο κ. Αβραμόπουλος συναινέσει, ο πρόεδρος Εφετών θα αποφασίσει για την παράδοσή του στις Βελγικές αρχές, ενώ σε διαφορετική περίπτωση, θα συνεδριάσει το δικαστικό συμβούλιο για να κρίνει εάν θα παραδοθεί η όχι ο πρώην Ευρωπαίος επίτροπος στο Βέλγιο.

Αρνείται κάθε εμπλοκή στο Qatargate ο Δημ. Αβραμόπουλος

Από την πλευρά του πάντως ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δηλώνει με σαφήνεια πως θα ταχθεί υπέρ της ασυλίας του καθώς, όπως αναφέρει, δεν εμπλέκεται στο σκάνδαλο και ούτε διέπραξε κάποια επιλήψιμη ενέργεια.

«Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ursula von der Leyen.

Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη.

Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο.

Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο.

Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί», τονίζει στη δήλωσή του ο κ. Αβραμόπουλος.

Ο πρώην Επίτροπος υποστηρίζει επίσης πως έχει δηλώσει στο Πόθεν Έσχες που υπέβαλε, όλες τις αμοιβές που πήρε από τη ΜΚΟ για το έτος 2019, ωστόσο, τα χρήματα αυτά, κατά τη Βελγική Δικαιοσύνη θεωρούνται προερχόμενα από «εγκληματικό δίκτυο».

Ο κ. Αβραμόπουλος διετέλεσε Ευρωπαίος Επίτροπος την περίοδο 2014-2019 ενώ από το 2023 είναι βουλευτής Ηλείας. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, οι πράξεις που του καταλογίζονται αφορούν το διάστημα που δεν είχε την ιδιότητα του Επιτρόπου.