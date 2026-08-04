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Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε, δείτε τους αριθμούς.

Μια ακόμη μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν 23 εκατ. ευρώ είναι: 3, 17, 30, 35 και 43.

Τζόκερ οι αριθμοί: 1 και 12.

Σημειώνεται ότι στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία, ενώ 1 δελτίο στη δεύτερη κατηγορία κερδίζει 1,3 εκατ. ευρώ.

Ο πίνακας κερδών

Ποια είναι η φορολογία κερδών στο EUROJACKPOT;

Η φορολογία εφαρμόζεται στο κέρδος ανά κλήρωση κάθε δελτίου*, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα φόρου:

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κέρδος από 0€ έως 100€ - αφορολόγητο

κέρδος από 100,01€ έως 200€: φόρος κερδών 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

κέρδος από 200,01€ έως 500€: φόρος κερδών 5,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)

κέρδος από 500,01€ έως 2.500€: φόρος κερδών 10,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)

κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος κερδών 20,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)

Ανεξάρτητα από το πλήθος των κληρώσεων που συμμετέχει ένα δελτίο, η φορολόγηση εφαρμόζεται στο κέρδος που προκύπτει από την κάθε κλήρωση ξεχωριστά, μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για όλες τις συμμετοχές (κερδίζουσες ή μη) που αφορούν την κλήρωση από την οποία προέκυψε το κέρδος.

Σημ.: Μετά την περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης, δεν μπορεί να εισπραχθεί οποιοδήποτε κέρδος.