Μια ακόμη μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν 23 εκατ. ευρώ είναι: 3, 17, 30, 35 και 43.
Τζόκερ οι αριθμοί: 1 και 12.
Σημειώνεται ότι στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία, ενώ 1 δελτίο στη δεύτερη κατηγορία κερδίζει 1,3 εκατ. ευρώ.
Ο πίνακας κερδών
Ποια είναι η φορολογία κερδών στο EUROJACKPOT;
Η φορολογία εφαρμόζεται στο κέρδος ανά κλήρωση κάθε δελτίου*, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα φόρου:
- κέρδος από 0€ έως 100€ - αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ έως 200€: φόρος κερδών 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ έως 500€: φόρος κερδών 5,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ έως 2.500€: φόρος κερδών 10,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος κερδών 20,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)
Ανεξάρτητα από το πλήθος των κληρώσεων που συμμετέχει ένα δελτίο, η φορολόγηση εφαρμόζεται στο κέρδος που προκύπτει από την κάθε κλήρωση ξεχωριστά, μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για όλες τις συμμετοχές (κερδίζουσες ή μη) που αφορούν την κλήρωση από την οποία προέκυψε το κέρδος.
Σημ.: Μετά την περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης, δεν μπορεί να εισπραχθεί οποιοδήποτε κέρδος.