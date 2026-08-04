Η κλήρωση του Eurojackpot θα γίνει στις 21:15.

Το ποσό των 23 εκατ. ευρώ κληρώνει απόψε το Eurojackpot. Η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 19:00 και η κλήρωση θια γίνει στις 21:15.

Πώς μπορώ να εξαργυρώσω το δελτίο μου;

Η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000€ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα Allwyn αλλά και στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000€ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία μας στην Αθήνα για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.