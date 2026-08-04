Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να οριστούν ειδικοί πραγματογνώμονες, να ληφθούν καταθέσεις από εμπλεκόμενα πρόσωπα και να αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο οπτικό ή άλλο υλικό από το σημείο της σύγκρουσης.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας, με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) να πραγματοποιεί λεπτομερή αυτοψία στο σημείο της τραγωδίας. Το δυστύχημασημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στη μεγάλη φωτιά της Δυτικής Αττικής, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τα δύο μέλη του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου, ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής.

Οι ερευνητές της ΔΑΕΕ εξετάζουν προσεκτικά τον χώρο της πτώσης, συλλέγοντας στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανασύνθεση των τελευταίων στιγμών πριν από τη σύγκρουση και να ρίξουν φως στα αίτια του δυστυχήματος. Για την ακριβέστερη αποτύπωση της περιοχής χρησιμοποιήθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), το οποίο κατέγραψε το σημείο της πτώσης, τη διάταξη των συντριμμιών και την ευρύτερη περιοχή γύρω από το συμβάν. Παράλληλα, αξιολογούνται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από πρόσωπα που μπορούν να συμβάλουν στη διερεύνηση των συνθηκών της σύγκρουσης.

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Η προανάκριση έχει ανατεθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., καθώς υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες. Στόχος της έρευνας είναι να εξεταστούν όλες οι συνθήκες του δυστυχήματος και να διαπιστωθεί αν προκύπτουν τυχόν ευθύνες. Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να οριστούν ειδικοί πραγματογνώμονες, να ληφθούν καταθέσεις από εμπλεκόμενα πρόσωπα και να αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο οπτικό ή άλλο υλικό από το σημείο της σύγκρουσης.

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Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η διερεύνηση του αεροπορικού ατυχήματος εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Federal Aviation Administration (FAA) των ΗΠΑ, καθώς τα ελικόπτερα διαθέτουν αμερικανικό νηολόγιο. Η FAA έχει ενημερωθεί από την εταιρεία McDermond, η οποία είχε μισθώσει τα ελικόπτερα στο ελληνικό κράτος, και έχουν ξεκινήσει οι σχετικές διαδικασίες. Όπως διευκρινίζεται, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ δεν έχει αρμοδιότητα διερεύνησης για αεροσκάφη που εκτελούν αποστολές αεροπυρόσβεσης, ωστόσο η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του στο πλαίσιο της έρευνας.

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