Tα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 138 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 45%.

Θετικές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε η Cenergy Holdings κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τον Όμιλο να εμφανίζει σημαντική αύξηση κερδοφορίας, ενίσχυση των λειτουργικών του μεγεθών και νέο ιστορικό υψηλό στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών. Οι εν λόγω επιδόσεις οδήγησαν τη διοίκηση στην αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για το σύνολο της χρήσης, καθώς η ζήτηση στους βασικούς τομείς δραστηριότητας παραμένει ισχυρή.

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 138 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 45% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 177 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 43%, ενώ οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 13% και διαμορφώθηκαν σε 1,15 δισ. ευρώ. Παράλληλα, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 26%, φτάνοντας τα 216 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και την αποτελεσματική εκτέλεση των έργων του Ομίλου.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών διαμορφώθηκε σε περίπου 3,9 δισ. ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό και προσφέροντας αυξημένη ορατότητα για τα μελλοντικά έσοδα. Σημαντική συμβολή είχε η συμφωνία-πλαίσιο που εξασφάλισε η Hellenic Cables για έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων, η οποία ενίσχυσε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο έργων και επεκτείνει τον χρονικό ορίζοντα εκτέλεσής του πέραν του 2030.

Ο τομέας των καλωδίων συνέχισε να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης του Ομίλου. Οι πωλήσεις του διαμορφώθηκαν σε 842 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 13%, ενώ το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 36%, στα 164 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αποδίδεται στην πλήρη αξιοποίηση της ενισχυμένης παραγωγικής δυναμικότητας, στην ισχυρή ζήτηση για καλωδιακά προϊόντα και στην εκτέλεση έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Αντίστοιχα, ο τομέας σωλήνων χάλυβα κατέγραψε πωλήσεις 311,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11% σε ετήσια βάση, ενώ το αναπροσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 52 εκατ. ευρώ, διατηρώντας υψηλά επίπεδα κερδοφορίας. Η δραστηριότητα του τομέα στηρίχθηκε στην υλοποίηση ενεργειακών έργων σε διεθνείς αγορές και στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του.

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Παράλληλα, η Cenergy Holdings συνέχισε την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος, πραγματοποιώντας κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 165 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις επικεντρώνονται στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας στην Ελλάδα, στην ολοκλήρωση της νέας μονάδας παραγωγής χερσαίων καλωδίων στο Maryland των ΗΠΑ, καθώς και στην ανάπτυξη της νέας μονάδας σωλήνων χάλυβα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με βάση τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, η διοίκηση αναβάθμισε τις προβλέψεις της για το 2026 και εκτιμά πλέον ότι το αναπροσαρμοσμένο EBITDA θα διαμορφωθεί μεταξύ 390 και 420 εκατ. ευρώ, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 370 έως 400 εκατ. ευρώ.