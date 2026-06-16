Πληθαίνουν τα ερωτήματα γύρων από τα «hydration breaks» στο Μουντιάλ 2026.

Το Μουντιάλ 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο οι αλλαγές που έχει φέρει η FIFA στη διοργάνωση έχουν προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, καθώς δεν είναι λίγες οι φωνές που εκτιμούν πώς πίσω από τις «μεταρρυθμίσεις» αυτές κρύβονται οικονομικά deal εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο λόγος για τα υποχρεωτικά «hydration breaks», ή αλλιώς διαλείμματα ενυδάτωσης, τα οποία εισήγαγε η Παγκόσμια Ομοσπονδία στο 20ο λεπτό των ημιχρόνων και έχουν διάρκεια από τρία λεπτά εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Αν και η απόφαση πάρθηκε για την προστασία των ποδοσφαιριστών, οι εταιρείες που μεταδίδουν τους αγώνες φαίνεται να εισπράττουν εκατομμύρια από τις διαφημίσεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της New York Post, το δίκτυο Fox αναμένεται να εισπράξει περίπου 249,6 εκατομμύρια δολάρια αποκλειστικά και μόνο από τις διαφημίσεις που προβάλλονται κατά τη διάρκεια των τρίλεπτων διακοπών για νερό. Το ποσό αυτό ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τα 300 εκατομμύρια δολάρια όσο προχωρά η διοργάνωση και ακριβαίνουν οι τηλεοπτικοί χρόνοι.

Το νούμερο αυτό αποτελεί τεράστια οικονομική «ανάσα» για το δίκτυο, αν αναλογιστεί κανείς ότι πλήρωσε 485 εκατομμύρια δολάρια για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του τουρνουά στις ΗΠΑ. Το ποδόσφαιρο παραδοσιακά δεν προσφέρει σταθερά παράθυρα για διαφημίσεις πέρα από το ημίχρονο, και το Fox εκμεταλλεύεται τις διακοπές δείχνοντας σποτ σε πλήρη οθόνη, σε αντίθεση με άλλα δίκτυα.

«Το ποδόσφαιρο κρατείται όμηρος από τους χορηγούς»

Η αλλαγή της FIFA και η καθολική εφαρμογή του μέτρου σε όλους τους αγώνες έγινε αντικείμενο δριμείας κριτικής από τον Γιούργκεν Κλοπ. Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ ανέφερε χαρακτηριστικά:

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«Το ποδόσφαιρο κρατείται όμηρος από στελέχη σε κλιματιζόμενα γραφεία. Μας πούλησαν αυτά τα cooling breaks ως ασπίδα για την υγεία των παικτών, ως ένα ευγενικό σπαθί ενάντια στη ζέστη. Στην πραγματικότητα; Δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα χρυσό κλουβί φτιαγμένο για τους χορηγούς».

{https://x.com/LoveJurgen/status/2066053426824315372}

Αντίστοιχη αναφορά έκανε και ο αρχηγός της Εθνικής Ολλανδίας, Βίρτζιλ φαν Ντάικ, μετά την ισοπαλία με την Ιαπωνία, η οποία διεξήχθη μέσα στο υπερσύγχρονο και κλιματιζόμενο AT&T Stadium του Τέξας.

«Το να πηγαίνουμε συνεχώς σε διαφημίσεις είναι κάπως... δεν μου αρέσει. Αν κάνει πραγματική ζέστη, προφανώς και είναι καλό. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να εξετάζουν κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και όχι να γίνεται παντού το ίδιο», δήλωσε ο αμυντικός της Λίβερπουλ.

{https://x.com/BBCSport/status/2066464465273630843}

Το «κρυφό» time-out των προπονητών

Πέρα από το οικονομικό και το τηλεοπτικό κομμάτι, οι διακοπές αυτές αλλάζουν και τη ροή του παιχνιδιού. Το ποδόσφαιρο διακόπτεται στο ημίχρονο υπό κανονικές συνθήκες, όμως πλέον οι προπονητές απέκτησαν δύο «κρυφά» time-out ανά αγώνα για να αναδιοργανώνουν τις ομάδες τους.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, το παραδέχθηκε ανοιχτά μετά τη σαρωτική νίκη με 7-1 επί του Κουρασάο: «Η διακοπή για νερό ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για να επαναλάβω στους παίκτες μου τις τακτικές προσαρμογές που είχαμε ήδη σχεδιάσει στον πίνακα για το κέντρο του Κουρασάο».

Η κόντρα ανάμεσα στην ασφάλεια των παικτών, την αλλοίωση του ρυθμού του παιχνιδιού και τα εκατομμύρια των τηλεοπτικών δικτύων αναμένεται να αποτελέσει το κεντρικό θέμα συζήτησης καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026.