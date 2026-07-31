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Πολλές συνοικίες της Νάπολης έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Οκτώ άνθρωποι τραυματίσθηκαν ελαφρά από τον σεισμό 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που καταγράφηκε απόψε, στις 19:46 (ώρα Ιταλίας 20:46 στην Ελλάδα), στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση στην περιοχή της ιταλικής μεγαλούπολης εδώ και 40 χρόνια.

Πολλές συνοικίες της Νάπολης έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των τρένων.

Στην περιοχή του Ποτσουόλι, η δόνηση προκάλεσε την κατάρρευση μέρους βουνοπλαγιάς. Μεγάλες πέτρες καταπλάκωσαν σταθμευμένα αυτοκίνητα, τα οποία ευτυχώς ήταν άδεια.