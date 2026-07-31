Ανθρωπιστική κρίση στην Θέουτα και ευρωπαϊκές πιέσεις στην Ισπανία: Κατέρρευσαν οι συνοριακοί έλεγχοι, άνθρωποι χάνουν την ζωή τους στη θάλασσα.

Η Ισπανία στέλνει στρατό για την ενίσχυση της ασφάλειας στον βορειοαφρικανικό θύλακά της, τη Θεούτα, αφού χιλιάδες μετανάστες κολύμπησαν από το Μαρόκο προς το έδαφός της την Πέμπτη.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θεούτα, εν μέσω απόλυτου χάους, καθώς οι συνοριακοί έλεγχοι φαίνεται πως κατέρρευσαν.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας έκρινε αυτόν τον μήνα ότι οι μετανάστες που εντοπίζονται στη θάλασσα ενώ προσπαθούν να φτάσουν στη Θεούτα ή τη Μελίγια - έτερο ισπανικό θύλακα - δεν θα μπορούν να επαναπροωθούνται στο Μαρόκο με fast track διαδικασίες. Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας κατηγόρησε τα δίκτυα διακίνησης ανθρώπων ότι εκμεταλλεύονται την απόφαση αυτή για να «ενθαρρύνουν τις ροές παράτυπων μεταναστών».

{https://x.com/clashreport/status/2082807362973258063}

«Οι ένοπλες δυνάμεις θα ενισχύσουν την Πολιτοφυλακή στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της και σε οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για τη διατήρηση της ασφάλειας στην πόλη της Θεούτα», ανέφερε το υπουργείο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στις βόρειες ακτές του Μαρόκου, η Θέουτα χωρίζεται από την ηπειρωτική Ισπανία μέσω του Στενού του Γιβραλτάρ και αποτελεί εδώ και καιρό κομβικό σημείο για τους μετανάστες που προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη.

Η παραβίαση των συνόρων ώθησε την κυβέρνηση της Ιταλίας να δηλώσει ότι εξετάζει «έκτακτα μέτρα», συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της συμφωνίας Σένγκεν για τα ανοιχτά σύνορα με την Ισπανία.

{https://www.youtube.com/watch?v=0RleBD7u60s}

Οι αρχές αναζητούν τι πυροδότησε τις χιλιάδες παράνομες διελεύσεις

Ο αριθμός των μεταναστών που επιχειρούσαν να φτάσουν στον ισπανικό θύλακα της Σεούτα αυξανόταν εδώ και μέρες. Στη συνέχεια, την Πέμπτη, χιλιάδες άνθρωποι γλίστρησαν από τσιμεντένια αναχώματα στη θάλασσα προκειμένου να κολυμπήσουν γύρω από τον προκυμαία που οριοθετεί τα σύνορα.

Στην ισπανική πλευρά, οι παραλίες καλύφθηκαν σύντομα με σαμπρέλες και βατραχοπέδιλα. Ενώ ορισμένοι μετανάστες πανηγύριζαν την άφιξή τους, πάνω από 15 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθεια.

Δεν είναι ακόμη σαφές τι πυροδότησε αυτή την έξαρση των παράνομων διελεύσεων από το Μαρόκο, ούτε πόσο σκληρά προσπάθησαν οι εκεί αρχές να την αποτρέψουν. Σε κάποιο σημείο, Ισπανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα σύνορα βρίσκονταν σε κατάσταση πλήρους κατάρρευσης.

{https://x.com/AP/status/2082976467202277849}

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, που αναμένεται στον θύλακα σήμερα Παρασκευή, δεσμεύτηκε για την άμεση επαναφορά της κανονικότητας. Τα κέντρα υποδοχής μεταναστών έχουν κατακλυστεί και οι τοπικές αρχές κατηγορούν τη Μαδρίτη για αργή αντίδραση.

Ο Χουάν Χεσούς Βίβας, ηγέτης της Θεούτα, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η εισροή ξεπερνά τις διαθέσιμες υποδομές, ενώ είχε απευθύνει έκκληση στην ισπανική κυβέρνηση να παρέμβει.

Η Μελόνι απειλεί με αναστολή της συμφωνίας Σένγκεν

Η παραβίαση των συνόρων προκάλεσε επίσης πολιτική αντιπαράθεση με την Ιταλία, όπου η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αναστολής της συμφωνίας Σένγκεν με την Ισπανία.

Σε ανάρτησή της στο X, ανέφερε ότι οι εικόνες από τη Θεούτα είναι «σοκαριστικές» και αποδεικνύουν ότι «η ανεξέλεγκτη παράνομη μετατανάστευση συνιστά απειλή για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων».

{https://x.com/GiorgiaMeloni/status/2082908470626422832}

Τα σχόλιά της απηχούσαν παρόμοιες δηλώσεις που έκανε νωρίτερα την ίδια ημέρα ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

Στην πράξη, ωστόσο, η συγκεκριμένη απειλή θα ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθεί.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Λουίς Αλμπάρες, κατηγόρησε τον Ταγιάνι ότι εργαλειοποιεί τη μετατανάστευση για πολιτικούς σκοπούς, ενώ υποστήριξε ότι τέτοιες δηλώσεις είναι «ανάρμοστες» για «έναν εταίρο και μια φιλική χώρα, από την οποία αναμένουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και όχι κομματική δημαγωγία».

{https://x.com/jmalbares/status/2082920563409141782}

Ο Χώρος Σένγκεν είναι ένα σύστημα ανοικτών συνόρων που εκτείνεται σε 29 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν καταργήσει επίσημα τους ελέγχους στα κοινά τους σύνορα.

Πολιτικές αναταράξεις στην Ευρώπη για το Μεταναστευτικό

Η πρόσφατη απόφαση της Ισπανίας για τη νομιμοποίηση παράτυπων μεταναστών που διαμένουν στην χώρα έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Μελόνι και ο Σάντσεθ ήρθαν σε σύγκρουση για το ζήτημα αυτό κατά τη διάρκεια συνάντησης των Ευρωπαίων ηγετών τον περασμένο μήνα.

Η Ισπανία, η οποία, όπως και αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μάχεται ενάντια στις φονικές πυρκαγιές, βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη και με διπλωματικές επιθέσεις σε πολλαπλά μέτωπα.

Ο Μάνφρεντ Βέμπερ, πρόεδρος της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), ζήτησε επίσης αυστηρότερη δράση για τη μετανάστευση με αφορμή την κρίση στη Θεούτα, γράφοντας στο X: «Αυτό αποδεικνύει ένα πράγμα: το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και ο κανονισμός για τις επιστροφές πρέπει να εφαρμοστούν σήμερα, όχι αύριο».

{https://x.com/Breaking911/status/2082866603117416520}

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ - ο οποίος επίσης προέρχεται από το ΕΛΚ - δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την Ισπανία στην προστασία της ακεραιότητας των συνόρων της, συμπεριλαμβανομένης της Θεούτα, και ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Ισπανό υπουργό Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, για το θέμα αυτό.

Εκπρόσωπος δήλωσε ότι η Επιτροπή χαιρετίζει «τη στενή συνεργασία μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας για την αντιμετώπιση αυτών των ροών και τη διασφάλιση της ταχείας επιστροφής όσων εισήλθαν παράνομα στη Θεούτα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες».

«Όσον αφορά τη συνεργασία μας με χώρες-εταίρους: το Μαρόκο αποτελεί βασικό και αξιόπιστο εταίρο της ΕΕ», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. «Τα τελευταία χρόνια, έχουμε ενισχύσει τη συνεργασία στη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων, καθώς και στην καταπολέμηση της διακίνησης μεταναστών. Τώρα εργαζόμαστε για την αναβάθμιση της σχέσης μας σε μια ολοκληρωμένη και στρατηγική εταιρική σχέση».

{https://www.youtube.com/watch?v=hne9e6SKCl4}

Συγκρούσεις και επεισόδια στη Μελίγια και το Φνιντέκ

Σημειώνεται πως δεν είναι ακόμη σαφές πόσοι ακριβώς άνθρωποι έχουν διασχίσει τα σύνορα το τελευταίο 24ωρο. Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης εκτίμησαν ότι μεταξύ 2.000 και 3.000 ανθρώπων εισήλθαν στη Θεούτα την Πέμπτη, σύμφωνα με το Reuters, που ωστόσο διευκρίνισε πως οι Αρχές δεν είχαν επιβεβαιώσει τον αριθμό.

Καθώς οι εντάσεις αυξάνονταν, υπήρξαν ανεπιβεβαίωτες αναφορές για συγκρούσεις αργά την Πέμπτη.

Στο Φνιντέκ, μια μαροκινή πόλη κοντά στα σύνορα της Θεούτα, οι μαροκινές αρχές έκαναν χρήση αντλιών νερού κατά των μεταναστών σε μια προσπάθεια να τους αποτρέψουν από το να περάσουν, δήλωσαν μάρτυρες στο Reuters.

Στη Μελίγια, τη δεύτερη αυτόνομη πόλη της Ισπανίας στη βόρεια Αφρική, βίντεο από τοπικά μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων φαίνεται να δείχνουν συγκρούσεις στο συνοριακό σημείο Μπένι Ανσάρ.

Η έξαρση αυτή προκάλεσε συγκρίσεις με τον Μάιο του 2021, όταν περίπου 8.000 άνθρωποι εισήλθαν στη Σεούτα μέσα σε λίγες ημέρες, οξύνοντας τις διπλωματικές εντάσεις με το Μαρόκο.

Η Θεούτα και η Μελίγια αντιπροσωπεύουν τα μόνα χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική.

Οι ισπανικές αρχές έχουν αυξήσει την ασφάλεια γύρω από τους θύλακες τα τελευταία χρόνια μέσω της ενισχυμένης επιτήρησης, φραχτών και της βελτίωσης των διμερών σχέσεων με το Μαρόκο, αλλά οι άνθρωποι συνεχίζουν τις προσπάθειες διέλευσης.

*Με πληροφορίες από BBC και Politico