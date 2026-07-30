Ο πρόεδρος της Θέουτα ζητά από την κυβέρνηση της Ισπανίας να κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Χιλιάδες μετανάστες από το Μαρόκο έφτασαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα σε μία απέλπιδα προσπάθεια να φτάσουν στην Ισπανία. Ο πρόεδρος της αυτόνομης επικράτειας ζήτησε άμεση βοήθεια από την ισπανική κυβέρνηση καθώς πλήθη μεταναστών συρρέουν είτε κολυμπώντας είτε περπατώντας τις τελευταίες ώρες.

Ο επικεφαλής του θύλακα κάλεσε την κυβέρνηση Σάντσεθ να κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όταν χιλιάδες μετανάστες από το Μαρόκο πλημμύρισαν την περιοχή μέσα σε λίγες μόνο ώρες. Οι τοπικές αρχές, ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον ένας μετανάστης σκοτώθηκε.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν την Πέμπτη απεικονίζουν πλήθη να περπατούν και να βγαίνουν από τη θάλασσα στην παραλία Tarajal και στη συνέχεια να τρέχουν προς τους κοντινούς δρόμους. Οι περισσότεροι είναι νέοι άνδρες, αν και φαίνονται ολόκληρες οικογένειες, γυναίκες και παιδιά. Κάποιος φώναξε «Viva España!» σε φωτογράφο του AP που κινηματογραφούσε το σκηνικό.

{https://x.com/SkyNews/status/2082858913322463249}

Εκπρόσωπος της ισπανικής αστυνομίας, που είναι υπεύθυνη για την περιφρούρηση των συνόρων, δήλωσε πως οι μετανάστες εισέβαλαν μαζικά από τη θάλασσα μέσω της Tarajal και ήταν αδύνατο να υπολογίσει τον αριθμό τους. Το κρατικό δίκτυο του TVE, έκανε λόγο για περίπου 2.000 - 3.000 άτομα που έφτασαν στην Θέουτα ενώ το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, Efe, ανέφερε ότι πολλοί μπήκαν στην περιοχή σκαρφαλώνοντας στον συνοριακό τοίχο.

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«Το απόλυτο χάος»

«Η κατάσταση είναι το απόλυτο χάος» είπε ο Rachid Sbihi, ο επικεφαλής της ένωσης που αντιπροσωπεύει τους αστυνομικούς που περιφρουρούν τη Θέουτα. «Δεν είναι δυνατό να δώσουμε ακριβείς αριθμούς, αλλά πέρασαν χιλιάδες μετανάστες». Πρόσθεσε πως το σύνορο κατέρρευσε ολοκληρωτικά.

Ο Achraf Maimouni, μέλος της Μαροκινής ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα περιέγραψε την κατάσταση εξαιρετικά κρίσιμη και είπε ότι τα σύνορα στην Tarajal άνοιξαν υπό ασυνήθιστες συνθήκες το πρωί της Πέμπτης.

Ο πρόεδρος της Θέουτα, Juan Jesús Vivas, απαίτησε την ανάπτυξη επιπλέον αστυνομικών δυνάμεων και στρατευμάτων «που θα διασφαλίσουν το «απαραβίαστο των συνόρων» και ασφάλεια των πολιτών.

{https://x.com/rubnpulido/status/2082795362532655154}

Πρόσθεσε πως την Τετάρτη τα κέντρα υποδοχής μεταναστών είχαν κατακλυστεί από κόσμο, με χιλιάδες ανθρώπους να κοιμούνται στους δρόμους. Συμπλήρωσε πως η Θέουτα χρειάζεται περισσότερους πόρους, περισσότερες υποδομές, μεγαλύτερο και πιο αποτελεσματικό συντονισμός μεταξύ όλων των διοικήσεων. Δεν ζητάμε προνόμια. Ζητάμε μια δίκαιη και υπεύθυνη λύση που να συνάδει με την πραγματικότητά μας», πρόσθεσε.

«Όχι» σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Παρόλο που η κεντρική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών θα μεταβεί επειγόντως στη Θέουτα την Παρασκευή, ανέφερε ότι δεν μπορεί να κηρυχθεί εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω μεταναστευτικού ζητήματος. Η ισπανική κυβέρνηση σημείωσε ακόμα πως μία τέτοια έκτακτη ανάγκη θα μπορούσε να κηρυχθεί μόνο σε περίπτωση κλιματολογικής κρίσης, όπως για παράδειγμα οι τεράστιες δασικές πυρκαγιές που καίνε την Ισπανία και τη Γαλλία, ή σε περίπτωση που περιοχή είναι αντιμέτωπη με ηφαιστειακή ή πυρηνική απειλή.

{https://x.com/visegrad24/status/2082783795913052485}

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, διαμήνυσε ότι η κυβέρνησή του θα παράσχει άμεση ανταπόκριση στην κατάσταση στη Θέουτα, που θυμίζει πολύ την συνοριακή κρίση του 2021. Τότε, 8.000 άνθρωποι έφτασαν στην Ισπανία μέσα σε μόλις 2 μέρες.

«Κινητοποιούμε όλους τους απαραίτητους πόρους, συνεργαζόμαστε με τις μαροκινές και διεθνείς αρχές και προετοιμάζουμε τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της κανονικότητας το συντομότερο δυνατό», δήλωσε σε ανάρτησή του στο Χ ο Σάντσεθ. «Μόλις το μετέφερα στον πρόεδρο Vivas. Αυτή είναι η στιγμή για την εύρεση λύσεων, με υπευθυνότητα και συνεργασία».

{https://x.com/sanchezcastejon/status/2082820481720156659}

Αντιδράσεις κομμάτων και φορέων

Οι εκπρόσωποι των κομμάτων αντέδρασαν στην μαζική εισροή των μεταναστών. Ο ηγέτης του συντηρητικού αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος, στο οποίο ανήκει ο πρόεδρος Vivas, Alberto Núñez Feijóo, δήλωσε ότι η κατάσταση ήταν απελπιστική. «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια. Αντιμετωπίζουμε μια κρίση εθνικής ασφάλειας».

Ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Vox, Santiago Abascal, χαρακτήρισε το περιστατικό «εισβολή» και είπε ότι όσοι διέσχιζαν τη Θέουτα δεν έφευγαν από τον πόλεμο ή τη φτώχεια, αλλά κλήθηκαν από την κυβέρνηση Σάντσεθ ώστε να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει στην εξουσία. Πηγές από την κυβέρνηση του Μαρόκου απέδωσαν την αύξηση σε «εγκληματικές οργανώσεις» και δήλωσαν ότι η συνεργασία με την Ισπανία παρέμεινε «υποδειγματική».

{https://x.com/JupolNacional/status/2082766203370537339}

Η μαζική διέλευση στη Θέουτα τον Μάιο του 2021 έγινε εν μέσω αυξημένων εντάσεων μεταξύ Μαδρίτης και Ραμπάτ μετά την απόφαση της Ισπανίας να επιτρέψει σε έναν ηγέτη της ανεξαρτησίας της Δυτικής Σαχάρας να νοσηλευτεί για Covid-19 στη χώρα. Τότε ο Σάντσεθ είχε δηλώσει πως «ως πρόεδρος της Ισπανίας, πιστεύω ακράδαντα ότι το Μαρόκο είναι μια χώρα εταίρος, είναι μια χώρα που είναι φίλη της Ισπανίας και πρέπει να συνεχιστεί έτσι», είπε. «Για να είναι αποτελεσματική, αυτή η συνεργασία πρέπει πάντα να βασίζεται στον σεβασμό. Σεβασμό των αμοιβαίων συνόρων».

{https://x.com/clashreport/status/2082807362973258063}

Υπενθυμίζεται πως η Θέουτα και η Μελίγια αποτελούν τα μόνα χερσαία σύνορα της ΕΕ με την Αφρική. Και οι δύο πόλεις αντιμετωπίζουν περιοδικά πλήθη εν δυνάμει μεταναστών που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα για να φτάσουν στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες του Guardian





