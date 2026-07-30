Εκκενώθηκαν τρεις περιοχές στην Πάρο μετά την αναζωπύρωση της φωτιάς.

Πυροσβέστες και εθελοντές συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες στην Πάρο, μετά την αναζωπύρωση της φωτιάς, που προκάλεσε την εκκένωση τριών περιοχών του νησιού την Πέμπτη.

Τις δύσκολες συνθήκες που έχουν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές αποκαλύπτει βίντεο. Σε αυτό φαίνονται πυροσβέστες και εθελοντές στο πύρινο μέτωπο, όπου η ορατότητα είναι εξαιρετικά περιορισμένη λόγω των καπνών. «Πάμε, πάμε, πρέπει να φύγουμε!», ακούγεται να φωνάζει κάποιος, σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό «Εποχικοί πυροσβέστες» στα social media.

Το βίντεο από τη μάχη με τις φλόγες στην Πάρο

Φωτιά στην Πάρο: Εκκενώθηκαν τρεις περιοχές

Από το μεσημέρι της Πέμπτης οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ξανά δύσκολη μάχη στην Πάρο, λόγω αναζωπύρωσης της φωτιάς.

Η εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στο νησί είχε ως συνέπεια την εντολή να εκκενωθούν τρεις περιοχές. Με απανωτά μηνύματα από το 112, οι πολίτες κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις περιοχές Άσπρο Χωριό, Καμάρι και Αγκαιριά.

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Φωτιά στην Πάρο: Ελεύθερος ο δήμαρχος και άλλοι 3 συλληφθέντες

Μετά τις προανακριτικές απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι ο δήμαρχος Πάρου, Κωνσταντίνος Μπιζάς και άλλα τρία άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου για τη φωτιά που ξεκίνησε από τον ΧΥΤΑ στο Καμπί.

Οι τέσσερις συλληφθέντες, ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο επόπτης του ιδιώτη εργολάβου που έχει αναλάβει τη διαχείριση των απορριμμάτων και ένας υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου, βρέθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής στη Σύρο. Οι αρχές εξετάζουν εάν υπήρξαν παραλείψεις που οδήγησαν στην εκδήλωση και την εξάπλωση της φωτιάς.

Ο Κωνσταντίνος Μπιζάς φέρεται να υποστήριξε ότι ο Δήμος δεν είχε ευθύνη για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ και ότι αρμόδιος για ήταν ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου και ο ιδιώτης ανάδοχος που είχε αναλάβει τη λειτουργία της εγκατάστασης. Επίσης, φέρεται να παραδέχθηκε πως προσωρινά ο δήμος έστελνε ανακυκλώσιμα υλικά στον ΧΥΤΑ, μετά το κλείσιμο του Κέντρου Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών, μέχρι να υπάρξει νέα λύση για τη διαχείρισή τους.

Ο επόπτης της εταιρείας διαχείρισης απορριμμάτων φέρεται να υποστήριξε ότι η φωτιά δεν ξεκίνησε από χώρο ευθύνης της εταιρείας, αλλά από σημείο όπου είχαν τοποθετηθεί υλικά από τον δήμο Πάρου. Όσο για τον δημοτικό υπάλληλο, φέρεται να κατέθεσε ότι ενεργούσε κατόπιν εντολών της υπηρεσίας του και πως δεν αντιλήφθηκε κάτι ασυνήθιστο πριν την εκδήλωση της φωτιάς.

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