Η ανακοίνωση του λυράρη.

Την προγραμματισμένη συναυλία του στο Ρέθυμνο ακύρωσε ο Μανώλης Κονταρός, καθώς η Κρήτη βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού τις τελευταίες ώρες, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει και συνεχίζει να καίει εκτάσεις της περιοχής.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες κάτω από δύσκολες συνθήκες, ενώ η πυρκαγιά έχει στοιχήσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους, με το νησί να παραμένει σε επιφυλακή.

Ο γνωστός λυράρης είχε προγραμματίσει τη συναυλία του για την Πέμπτη 30 Ιουλίου στο Ρέθυμνο, ωστόσο μέσω ανάρτησής του στα social media ανακοίνωσε την ακύρωση της.

Όπως ανέφερε, η απόφαση πάρθηκε λόγω των πυρκαγιών που πλήττουν το νησί, αλλά και ως ένδειξη σεβασμού προς τους δύο άνδρες που έχασαν τη ζωή του δίνοντας μάχη με τις φλόγες.

Στην ανακοίνωσή του, ο Μανώλης Κονταρός, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ακυρώνεται λόγω των πυρκαγιών που πλήττουν το Ρέθυμνο και ως ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα».

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