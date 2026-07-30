«Πρόκειται για θέσεις, την σαφήνεια των οποίων θα ζήλευε και ο τελευταίος πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας.»

Δριμεία κριτική στις δηλώσεις της Νεκταρίας Αγγελάκη, στελέχους της ΕΛ.Α.Σ σχετικά με την πανεπιστημιακή αστυνομία ασκεί η Νέα Αριστερά, κάνοντας λόγο για πλήρη ταύτιση με τις θέσεις της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. υιοθετούν ολοένα και συχνότερα τις κυβερνητικές θέσεις για τα δημόσια πανεπιστήμια. Ειδικότερα, σημειώνει ότι «κυριολεκτικά δεν προλαβαίνουμε πλέον να σχολιάζουμε δηλώσεις στελεχών της ΕΛ.Α.Σ. με τις οποίες υιοθετούν πλήρως τις θέσεις της ΝΔ και του υπερσυντηρητικού χώρου για τα δημόσια πανεπιστήμια. Η κα Νεκταρία Αγγελάκη κατά τη διάρκεια δηλώσεων της στον τηλεοπτικό σταθμό Open τάχθηκε υπέρ της αυξημένης ασφάλειας στα δημόσια νοσοκομεία και ιδιαίτερα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ εμμέσως πλην σαφώς τάχθηκε υπέρ της ύπαρξης της πανεπιστημιακής αστυνομίας.»

Η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ακόμη ότι «το δίπολο για το σχήμα του Αλέξη Τσίπρα ολοκληρώνεται ιδιωτικά πανεπιστήμια και προληπτική καταστολή στα δημόσια ιδρύματα», προσθέτοντας ότι «πρόκειται για θέσεις, την σαφήνεια των οποίων θα ζήλευε και ο τελευταίος πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας.»

Καταλήγοντας, το κόμμα υποστηρίζει ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα γνωρίζει πλέον τι σηματοδοτούν οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις της ΕΛ.ΑΣ. για την ασφάλεια και το πανεπιστημιακό άσυλο, κάνοντας λόγο για «απόλυτη συνέχεια των αυταρχικών και νεοφιλελεύθερων πολιτικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη».