Για παράδειγμα, εάν ένας γονέας δηλώσει στην αίτηση Α21 ενήλικο παιδί ως εξαρτώμενο μέλος λόγω φοίτησης σε ΣΑΕΚ, το σύστημα θα μπορεί να διασταυρώσει ηλεκτρονικά τη σχετική πληροφορία.

Νέο, διευρυμένο πλαίσιο ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για το Επίδομα Παιδιού Α21 ενεργοποιεί ο ΟΠΕΚΑ, αποκτώντας άμεση πρόσβαση, μέσω διαλειτουργικότητας, σε στοιχεία που τηρούν διαφορετικές υπηρεσίες του Δημοσίου. Στόχος είναι οι έλεγχοι των αιτήσεων να πραγματοποιούνται αυτοματοποιημένα και να επιβεβαιώνεται ότι η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στους πραγματικούς δικαιούχους. Η αλλαγή προβλέπεται σε απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Στην πράξη, το Α21 αποκτά τη δυνατότητα να «συνομιλεί» ηλεκτρονικά με διαφορετικά κρατικά μητρώα και πληροφοριακά συστήματα, αντλώντας στοιχεία για την οικογενειακή κατάσταση, τη φορολογική εικόνα, τη φοίτηση εξαρτώμενων μελών, αλλά και στοιχεία που αφορούν αλλοδαπούς και πολίτες άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένας από τους σημαντικότερους νέους ελέγχους αφορά τα παιδιά που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη και φοιτούν σε δημόσιες ΣΑΕΚ. Ο ΟΠΕΚΑ θα μπορεί να ελέγχει ηλεκτρονικά εάν ένας καταρτιζόμενος έχει εγγραφεί ή ανανεώσει την εγγραφή του σε εξάμηνο φοίτησης, εάν διαθέτει Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης και να λαμβάνει βασικά στοιχεία για τη φοίτησή του. Οι πληροφορίες θα αντλούνται από το υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του Α21.

Για παράδειγμα, εάν ένας γονέας δηλώσει στην αίτηση Α21 ενήλικο παιδί ως εξαρτώμενο μέλος λόγω φοίτησης σε ΣΑΕΚ, το σύστημα θα μπορεί να διασταυρώσει ηλεκτρονικά τη σχετική πληροφορία. Έτσι, ο έλεγχος δεν θα βασίζεται αποκλειστικά στα στοιχεία που δηλώνει ο αιτών, αλλά θα επιβεβαιώνεται μέσω του αρμόδιου πληροφοριακού συστήματος.

Ιδιαίτερο βάρος στην οικογενειακή κατάσταση

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην οικογενειακή κατάσταση. Το HUB Α21 θα μπορεί να αντλεί πληροφορίες που συνδέονται με πιστοποιητικά γέννησης, τον αριθμό των τέκνων, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, στοιχεία εγγύτερων συγγενών και οικογενειακές μερίδες. Προβλέπεται ακόμη δυνατότητα άντλησης στοιχείων για ανήλικα και ενήλικα τέκνα, ανεξάρτητα από την οικογενειακή μερίδα στην οποία βρίσκονται καταχωρισμένα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επίσης, μέσω της ΑΑΔΕ θα γίνεται ηλεκτρονική διασταύρωση της οικογενειακής κατάστασης με βάση τον ΑΦΜ, ενώ το πληροφοριακό σύστημα θα μπορεί να ελέγχει στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του αιτούντος και του νοικοκυριού. Η απόφαση προβλέπει ότι οι διασταυρώσεις μπορούν να πραγματοποιούνται τόσο κατά την εξέταση της αίτησης όσο και μεταγενέστερα, όπου αυτό απαιτείται.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, εάν στην αίτηση Α21 δηλώνεται συγκεκριμένη σύνθεση οικογένειας, το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει την πληροφορία με τα δεδομένα που υπάρχουν στα συνδεδεμένα δημόσια μητρώα. Αντίστοιχα, στοιχεία που αφορούν τη φορολογική εικόνα του αιτούντος και του νοικοκυριού θα μπορούν να αντλούνται απευθείας από την ΑΑΔΕ, περιορίζοντας την ανάγκη χειροκίνητου ελέγχου.

Το νέο σύστημα διασταυρώσεων επεκτείνεται και στους αλλοδαπούς δικαιούχους. Ο ΟΠΕΚΑ θα μπορεί να αναζητά στοιχεία με βάση τον αριθμό άδειας διαμονής ή τον αριθμό διαβατηρίου και να ελέγχει στοιχεία διαμονής τόσο του αιτούντος όσο και, όπου απαιτείται, των μελών της οικογένειάς του. Οι σχετικές πληροφορίες θα αντλούνται από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για κατόχους Ειδικών Δελτίων Ταυτότητας Ομογενούς από την Αλβανία, την Τουρκία και χώρες της πρώην ΕΣΣΔ. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ο ΟΠΕΚΑ θα μπορεί να εξετάζει στοιχεία διαβατηρίου και διαμονής, μέσω πληροφοριών που παρέχονται από το αντίστοιχο σύστημα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Τέλος, ανάλογος ηλεκτρονικός έλεγχος θεσπίζεται για Ευρωπαίους πολίτες που αιτούνται το επίδομα. Μέσω της νέας διασύνδεσης θα μπορούν να ελέγχονται οι βεβαιώσεις εγγραφής πολιτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στοιχεία που αφορούν εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους.