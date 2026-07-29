Μια αρχαία διαδρομή στην Κένυα αλλάζει την ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης.

Αρχαία ίχνη που έχουν διατηρηθεί κατά μήκος των ακτών της λίμνης Τουρκάνα στην Κένυα, αλλάζουν τα δεδομένα για έναν από τους εξαφανισμένους συγγενείς της ανθρωπότητας. Εργασία που δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών περιγράφει ένα σύνολο απολιθωμένων ιχνών που δημιουργήθηκαν από μια ομάδα αρχαίων ανθρώπινων - συγγενών που κινούνταν κατά μήκος της όχθης μιας λίμνης, πριν από περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια χρόνια.

Μια διεθνής ομάδα ερευνητών από τις ΗΠΑ και την Κένυα ανέλυσε απολιθωμένα ίχνη που άφησε μια ομάδα οκτώ ανθρωποειδών Paranthropus boisei. Τα ίχνη ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά πριν από σχεδόν 50 χρόνια στη βόρεια Κένυα από την Kay Behrensmeyer, ανώτερη ερευνήτρια γεωλόγο και επιμελήτρια παλαιοντολογίας σπονδυλωτών στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Smithsonian. Η ομάδα της ανακάλυψε αρχικά το μονοπάτι το 1978 και μελετά πώς η τοπική γεωλογία διατήρησε τόσα πολλά αρχαία ίχνη στην περιοχή.

Η μελέτη διεξήχθη από τον Kevin Hatala, αναπληρωτή καθηγητή βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Chatham στο Πίτσμπουργκ και αναπληρωτή ερευνητή στο Ινστιτούτο Max Planck για την Εξελικτική Ανθρωπολογία στη Λειψία της Γερμανίας.

Το αρχείο αποτυπώματος της Κένυας μεγαλώνει

Η τοποθεσία που βρίσκονται τα ίχνη, παρέχει ένα από τα πιο λεπτομερή στιγμιότυπα μέχρι σήμερα και τονίζει την παγκόσμια σημασία των παλαιοανθρωπολογικών τοποθεσιών γύρω από τη λίμνη Τουρκάνα της Κένυας, σύμφωνα με την Purity Kiura, ερευνήτρια στα Εθνικά Μουσεία της Κένυας στο Ναϊρόμπι και συν-συγγραφέα της νέας εργασίας.

«Η ανακάλυψη αυτών των απολιθωμένων αποτυπωμάτων κατά μήκος των ορίων της λίμνης Τουρκάνα ενισχύει την παγκόσμια σημασία της περιοχής στην κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης, διατηρώντας αξιοσημείωτα στοιχεία για το πώς ζούσαν οι αρχαίοι συγγενείς μας πριν από 1,4 εκατομμύρια χρόνια», δήλωσε ο Kiura. «Ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Κένυας ως ένα από τα κορυφαία παλαιοανθρωπολογικά τοπία στον κόσμο και υπογραμμίζει την ευθύνη μας να προστατεύσουμε αυτήν την αναντικατάστατη κληρονομιά».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Behrensmeyer διεξάγει επιτόπια έρευνα σε αυτήν την περιοχή από το 1969. Κατά τη διάρκεια της έρευνας του 1978, μερικοί από τους Κενυάτες συναδέλφους της έσκαβαν μια τάφρο για να εξετάσουν διαφορετικά γεωλογικά στρώματα, όταν η ίδια παρατήρησε μια βαθιά, στρογγυλεμένη εσοχή στο βράχο - ένα αποτύπωμα ιπποπόταμου. Το συνεργείο ανέσκαψε αυτό το στρώμα και προσεκτικά βούρτσισε την επιφάνεια, αποκαλύπτοντας ένα ζευγάρι ιχνών ανθρωπιδών πιεσμένων στο αρχαίο ίζημα.

Το εύρημα ήταν ιδιαίτερα συναρπαστικό για την Behrensmeyer, επειδή τα αποτυπώματα παρέχουν πληροφορίες για την αρχαία ανθρώπινη συμπεριφορά, οι οποίες συχνά είναι δύσκολο να εντοπιστούν από απολιθωμένα οστά και θραύσματα.

Μια στιγμή διατηρημένη στη λάσπη

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των αποτυπωμάτων είναι ότι διατηρούν μια στιγμή στο χρόνο και επιτρέπουν στους ανθρώπους να ταυτιστούν με αυτά τα απολιθώματα πολύ πιο εύκολα από ένα μεμονωμένο κομμάτι οστού ή γνάθου.

Θα χρειαστούν αρκετές δεκαετίες για να κατανοήσουν οι επιστήμονες την πραγματική έκταση αυτής της απολιθωμένης διαδρομής, η οποία ονομάστηκε GaJi10. Αφού η Behrensmeyer και η ομάδα της μελέτησαν τα αρχικά ίχνη, η τοποθεσία θάφτηκε στην άμμο για να προστατευτεί για μελλοντική μελέτη. Το 2016 και το 2023, η ομάδα επέστρεψε και αποκάλυψε πολλά περισσότερα ίχνη που διατηρήθηκαν στο ίδιο στρώμα. Συνολικά, η τοποθεσία GaJi10 διατηρεί 21 ίχνη που άφησαν οκτώ άτομα, καθώς και ίχνη πολυάριθμων ιπποπόταμων, αντιλόπων και άλλων ζώων.

Η ομάδα χρησιμοποίησε ηφαιστειακή τέφρα στον περιβάλλοντα βράχο για να χρονολογήσει την τροχιά στο πρώιμο Πλειστόκαινο, περίπου 1,43 εκατομμύρια χρόνια πριν. Εκείνη την εποχή, οι όχθες της λίμνης Τουρκάνα κατοικούνταν από μια ποικιλία ζώων, όπως κροκόδειλους, ελέφαντες και δύο διαφορετικά είδη αρχαίων συγγενών του ανθρώπου, ή ανθρωποειδών, όπως τον P. boisei ένα γεροδεμένο είδος με βαριά δόντια, και τον Homo erectus , έναν πιθανό άμεσο πρόγονο των ανθρώπων σήμερα.

Το 2024, μέλη της ερευνητικής ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των Hatala και Behrensmeyer, περιέγραψαν ένα ελαφρώς παλαιότερο μονοπάτι στην περιοχή που διατήρησε αποτυπώματα και από τα δύο είδη αρχαίων ανθρωποειδών , αποκαλύπτοντας ότι και τα δύο κατοικούσαν στο ίδιο μέρος για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια.

«Δεν μπορούμε να πούμε πώς αλληλεπίδρασαν τα δύο είδη ανθρωποειδών, στις λασπώδεις εκτάσεις, αλλά γνωρίζουμε ότι και οι δύο ήταν εδώ εκείνη την εποχή», είπε η Behrensmeyer.

Εκπληκτικές ενδείξεις για τον Παράνθρωπο

Η ομάδα ανέλυσε την ανατομία και τα πρότυπα κίνησης των απολιθωμένων αποτυπωμάτων GaJi10 και διαπίστωσε ότι προέρχονταν από τον Paranthropus. Το συμπέρασμα ήταν εκπληκτικό επειδή τα ίχνη ήταν παρόμοια σε μέγεθος με αυτά που άφησε ο H. erectus, ο οποίος για πολύ καιρό θεωρούνταν σημαντικά μεγαλύτερος από τον Paranthropus.

Τα μεγέθη των ιχνών υποδεικνύουν μεγέθη σώματος που μοιάζουν με αυτά του ανθρώπου - έως 1,8 μέτρα ύψος και περίπου 75 κιλά βάρος. Τα ευρήματα παρέχουν στοιχεία ότι δύο ανθρωποειδή παρόμοιου μεγέθους κατοικούσαν στο ίδιο περιβάλλον ταυτόχρονα.

Η νέα τοποθεσία ίχνους αποκαλύπτει επίσης ότι το ενήλικο αρσενικό Paranthropus ταξίδευε μερικές φορές σε ομάδες.

«Το γεγονός ότι οκτώ, κυρίως ενήλικα αρσενικά, άτομα P. boisei φαινομενικά ταξίδευαν μαζί ως ομάδα, χωρίς γυναίκες ή παιδιά, υποδηλώνει μια σύνθετη κοινωνική δομή σε αυτό το είδος», δήλωσε ο Neil Roach, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ο οποίος είναι επίσης συν-συγγραφέας της νέας εργασίας. «Μπορεί να ζούσαν σε μεγάλες ομάδες, όπου τα αρσενικά ανταγωνίζονταν για συντρόφους, αλλά και ανέχονταν ο ένας τον άλλον κατά καιρούς για ασφάλεια σε ένα επικίνδυνο περιβάλλον».

Η ομάδα ετοιμάζεται και για νέες ανακαλύψεις

Η πρόσφατα περιγραφείσα τοποθεσία ιχνών είναι ανάμεσα σε εκατοντάδες ίχνη που έχουν ανακαλυφθεί κατά μήκος της ανατολικής όχθης της λίμνης Τουρκάνα. Αυτά τα ίχνη εναποτέθηκαν για περισσότερα από 100.000 χρόνια και η Behrensmeyer πιστεύει ότι η καλύτερη κατανόηση της γεωλογίας, που διατήρησε τα ίχνη θα μπορούσε να ρίξει φως στο γιατί τα ανθρωποειδή της περιοχής, σύχναζαν σε αυτό το περιβάλλον στα όρια της λίμνης.