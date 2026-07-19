Οι άνθρωποι που διατηρούν την ψυχραιμία και τον συναισθηματικό τους έλεγχο, χρησιμοποιούν συχνά συγκεκριμένες φράσεις που μειώνουν την ένταση, ενισχύουν την εμπιστοσύνη και βοηθούν στη δημιουργία πιο υγιών σχέσεων.

Η ψυχική ηρεμία δεν εκφράζεται μόνο μέσα από τις πράξεις, αλλά και από τον τρόπο που μιλάμε στους άλλους.

Οι άνθρωποι που διατηρούν την ψυχραιμία και τον συναισθηματικό τους έλεγχο, χρησιμοποιούν συχνά συγκεκριμένες φράσεις που μειώνουν την ένταση, ενισχύουν την εμπιστοσύνη και βοηθούν στη δημιουργία πιο υγιών σχέσεων.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκφράσεις είναι το «Δεν πειράζει, θα το βρούμε». Η φράση αυτή δείχνει αισιοδοξία και διάθεση επίλυσης προβλημάτων, αντί για πανικό ή απαισιοδοξία.

Παράλληλα, όσοι παραμένουν ψύχραιμοι λένε συχνά «Πάρε τον χρόνο σου», αναγνωρίζοντας ότι οι βιαστικές αποφάσεις και οι πιεστικές συμπεριφορές συνήθως επιδεινώνουν τις καταστάσεις.

Εξίσου σημαντική θεωρείται η φράση «Καταλαβαίνω την οπτική σου», η οποία δείχνει ενσυναίσθηση και σεβασμό απέναντι στον συνομιλητή, ακόμη και όταν υπάρχει διαφωνία.

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Αντίστοιχα, το «Ας μην κάνουμε υποθέσεις» λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι τα βιαστικά συμπεράσματα συχνά οδηγούν σε παρεξηγήσεις και περιττές συγκρούσεις.

Οι ψυχικά ήρεμοι άνθρωποι γνωρίζουν επίσης ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τα πάντα. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούν τη φράση «Αυτό είναι έξω από τον έλεγχό μας», επιλέγοντας να επικεντρωθούν σε όσα μπορούν πραγματικά να αλλάξουν αντί να σπαταλούν ενέργεια σε καταστάσεις που δεν εξαρτώνται από τους ίδιους.

Άλλη μία χαρακτηριστική έκφραση είναι το «Μπορείς να με βοηθήσεις να καταλάβω;». Αντί να βγάζουν γρήγορα συμπεράσματα, προτιμούν να ζητούν διευκρινίσεις και να ακούν προσεκτικά, ενισχύοντας έτσι τον ουσιαστικό διάλογο.

Παράλληλα, δεν διστάζουν να πουν «Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να το σκεφτώ», αποφεύγοντας τις παρορμητικές αντιδράσεις και τις αποφάσεις της στιγμής.

Η συγχώρεση και η κατανόηση αποτελούν επίσης βασικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους. Φράσεις όπως «Όλοι κάνουν λάθη» δείχνουν ότι αντιμετωπίζουν τα σφάλματα ως ευκαιρίες για μάθηση και όχι ως αφορμή για συγκρούσεις ή επικρίσεις.

Αντίστοιχα, το «Πώς μπορώ να βοηθήσω;» φανερώνει διάθεση συνεργασίας και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τους άλλους.

Τέλος, οι συναισθηματικά ισορροπημένοι άνθρωποι εκφράζουν συχνά ευγνωμοσύνη λέγοντας «Είμαι ευγνώμων για όσα έχω». Η στάση αυτή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, συμβάλλει στη διατήρηση θετικής οπτικής απέναντι στη ζωή και μειώνει το άγχος που προκαλούν οι καθημερινές δυσκολίες. Αν και καμία φράση από μόνη της δεν αρκεί για να εξασφαλίσει ψυχική ισορροπία, ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τόσο τις σχέσεις μας όσο και τη δική μας συναισθηματική ευεξία.

Πηγή yourtango.com