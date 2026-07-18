Συχνά, απλώς υιοθετούν έναν πιο χαλαρό σωματικό ρυθμό που μπορεί να διευκολύνει την περισυλλογή και να ηρεμήσει το μυαλό.

Ο τρόπος με τον οποίο κινείται ένας άνθρωπος μπορεί να αποκαλύψει στοιχεία για την ψυχολογική του κατάσταση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε χειρονομία έχει μία και μοναδική ερμηνεία.

Μία στάση που συχνά προκαλεί το ενδιαφέρον είναι το περπάτημα με τα χέρια πίσω από την πλάτη. Αν και πολλοί συνδέουν αυτή την εικόνα με πρόσωπα εξουσίας, στρατιωτικούς ή ηλικιωμένους ανθρώπους που συνηθίζουν να κάνουν βόλτες με αυτόν τον τρόπο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη στάση μπορεί να έχει βαθύτερες ψυχολογικές προεκτάσεις.

Σύμφωνα με την ψυχολογία, οι άνθρωποι που περπατούν με τα χέρια πίσω από την πλάτη τους δεν προσπαθούν απαραίτητα να επιβληθούν ή να δείξουν αυστηροί. Σε πολλές περιπτώσεις, πρόκειται για μια φυσική στάση που διευκολύνει τη συγκέντρωση και την εσωτερική σκέψη. Η κίνηση αυτή περιορίζει τις περιττές κινήσεις των χεριών, επιτρέποντας στο άτομο να εστιάσει περισσότερο στις σκέψεις του και λιγότερο στα εξωτερικά ερεθίσματα.

Παράλληλα, η στάση αυτή συνδέεται συχνά με την ηρεμία και την αυτοπεποίθηση. Όταν κάποιος δεν αισθάνεται την ανάγκη να κινεί συνεχώς τα χέρια του ή να εκφράζεται έντονα μέσω της γλώσσας του σώματος, μπορεί να υποδηλώνει ότι αισθάνεται άνετα με τον εαυτό του και δεν αναζητά την επιβεβαίωση των άλλων. Για τον λόγο αυτό, πολλοί ηγέτες, καθηγητές ή στελέχη επιχειρήσεων υιοθετούν ασυνείδητα αυτή τη στάση όταν παρατηρούν έναν χώρο ή επεξεργάζονται μια σημαντική απόφαση.

Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι η γλώσσα του σώματος δεν πρέπει ποτέ να ερμηνεύεται απομονωμένα. Η ίδια στάση μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα, ανάλογα με το περιβάλλον, τις εκφράσεις του προσώπου, τον τόνο της φωνής και τη συνολική συμπεριφορά του ατόμου. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να περπατά με τα χέρια πίσω από την πλάτη απλώς επειδή το βρίσκει πιο άνετο ή επειδή αποτελεί συνήθεια που έχει αποκτήσει με την πάροδο των χρόνων.

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Η ψυχολογία υπογραμμίζει ότι οι μη λεκτικές συμπεριφορές προσφέρουν χρήσιμες ενδείξεις, όχι όμως απόλυτα συμπεράσματα. Η σωστή ερμηνεία απαιτεί να εξετάζεται ολόκληρη η εικόνα και όχι μία μόνο κίνηση. Επομένως, το περπάτημα με τα χέρια πίσω από την πλάτη μπορεί να αντανακλά αυτοσυγκέντρωση, ηρεμία, αυτοπεποίθηση ή απλώς μια προσωπική προτίμηση στον τρόπο κίνησης.

Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί μια χαρακτηριστική μορφή μη λεκτικής επικοινωνίας που συνεχίζει να απασχολεί τους ειδικούς της ανθρώπινης συμπεριφοράς και να υπενθυμίζει ότι το σώμα συχνά «μιλά» πριν ακόμη εκφραστούν οι λέξεις.

Πηγή okdiario.com