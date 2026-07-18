Ξεκίνησαν σήμερα οι αιτήσεις για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Ξεκίνησε σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τον δεύτερο κύκλο, περιόδου 2026-2027, της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης».

Η δράση αφορά στη συμμετοχή βρεφών και νηπίων σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων σε ΚΔΑΠ, καθώς και παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Η βασική καινοτομία του νέου κύκλου αφορά στις πολύτεκνες οικογένειες: βρέφη, νήπια και παιδιά οικογενειών με τέσσερα παιδιά και άνω μπορούν να λάβουν voucher συμμετοχής σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη.

«Το είπαμε και το κάνουμε πράξη: βρέφη, νήπια και παιδιά πολύτεκνων οικογενειών, δηλαδή οικογενειών με τέσσερα παιδιά και άνω, μπορούν να λάβουν voucher για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Με ετήσιο προϋπολογισμό 393,5 εκατομμυρίων ευρώ, στηρίζουμε τη συμμετοχή παιδιών σε δομές φροντίδας, προσχολικής εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης και ενισχύουμε στην πράξη την πολύτεκνη οικογένεια», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γονείς ή πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες και νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών, παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη συμμετοχή των ωφελουμένων σε αντίστοιχες δομές.

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Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., στις ιστοσελίδες www.eetaa.gr και paidikoi.eetaa.gr.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ της αιτούσας ή του αιτούντος, ως εξής:

18/7/2026 - 19/7/2026 για ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1, 2,

20/7/2026 - 21/7/2026 για ΑΦΜ που λήγουν σε 3, 4, 5,

22/7/2026 - 23/7/2026 για ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8, 9,

24/7/2026 - 5/8/2026 για όλα τα ΑΦΜ.

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτούνται οι κωδικοί Taxisnet αποκλειστικά της αιτούσας ή του αιτούντος. Η πλειοψηφία των στοιχείων που απαιτούνται αντλείται αυτόματα από πληροφοριακά συστήματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 και από εθνικούς πόρους, μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.