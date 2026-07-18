«Έχω βαθιά συνείδηση της ευθύνης» δήλωσε μεταξύ άλλων.

Ο Νίκος Παππάς, Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, δηλώνει:

«Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τις βαθιές ευχαριστίες προς τους συντρόφους και τις συντρόφισσες για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου.

Έχω βαθιά συνείδηση της ευθύνης. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά από ποιο σημείο ξεκινάμε για την ανασυγκρότησή μας. Πιστεύω, όμως, βαθιά ότι η σημερινή εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ αδικεί το κόμμα μας, αδικεί την παράταξή μας και θα δώσουμε όλοι μαζί το καλύτερο των προσπαθειών μας για να ανασυγκροτηθεί ο χώρος, να επανασυσπειρωθεί, να ενεργοποιηθεί ένα πολιτικό δυναμικό που δυστυχώς είχε προωθηθεί, παραμεληθεί προς την πολιτική αδράνεια.

Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Και ξεκινάμε και δουλεύουμε, συγκροτώντας από την αυριανή κιόλας μέρα την προσπάθειά μας και τη στρατηγική μας για τα ψηφοδέλτιά μας και την εκλογική μάχη. Για τη συνολική ανασυγκρότηση του χώρου μας και για να αλλάξει εκ νέου ο πολιτικός χάρτης και να γίνει η σύγχρονη Αριστερά μια πρωταγωνιστική δύναμη.

Έχω πλήρη συνείδηση της ευθύνης και των δυσκολιών. Έχω βαθιά πίστη στις ιδέες μας, στο πρόγραμμά μας και στο ανθρώπινο δυναμικό που επιμένει και μπορεί να εγγυηθεί τη νέα ανάκαμψη».

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H νέα σύνθεση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ

Υπενθυμίζεται πως ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Νέος Γραμματέας της Κ.Ε. εκλέχτηκε ο Νίκος Παππάς, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Κ.Ε. η Νατάσα Γκαρά και Γραμματέας Οργανωτικού ο Γιάννης Μπουλέκος.

Παράλληλα εγκρίθηκε η νέα σύνθεση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Ακολουθεί με αλφαβητική σειρά: