Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.
Νέος Γραμματέας της Κ.Ε. εκλέχτηκε ο Νίκος Παππάς, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Κ.Ε. η Νατάσα Γκαρά και Γραμματέας Οργανωτικού ο Γιάννης Μπουλέκος.
Παράλληλα εγκρίθηκε η νέα σύνθεση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Ακολουθεί με αλφαβητική σειρά:
- ΑΚΡΙΤΑ ΕΛΕΝΑ
- ΑΚΡΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
- ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
- ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ
- ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΓΚΑΡΑ ΝΑΤΑΣΑ
- ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ
- ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
- ΚΑΡΑΝΤΙΛΙΟΝ ΝΙΚΟΣ
- ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
- ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΦΩΤΗΣ
- ΛΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΜΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΜΕΜΤΣΑ ΡΙΤΣΑ
- ΜΗΤΣΑΚΗ ΝΑΓΙΑ
- ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ ΦΑΝΗ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ
- ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
- ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
- ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
- ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
- ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ
- ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ
- ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
- ΤΣΑΛΑΤΣΑΝΗ ΜΑΙΡΗ
- ΤΣΑΝΤΙΛΗ ΑΝΝΑ
- ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
- ΧΟΡΤΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ