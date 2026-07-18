Τα μέτρα που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο- Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι έχουν να λαμβάνειν.

Το πακέτο παροχών που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για το ΄27 «ψήνεται». Και θα ψήνεται για καιρό. Μέχρι και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου. Η μεσαία τάξη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι συνταξιούχοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι η επίλεκτη ομάδα που αναμένεται να γευτεί την μερίδα του λέοντος.

Στο επίκεντρο η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Το πρώτο μέτρο που εξετάζεται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η μείωση προκαταβολής φόρου που βρίσκεται σήμερα στο 80% και στο 50% αντίστοιχα. Επίσης, εξετάζεται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος που ισοδυναμεί μέχρι και με 1.000 απαλλαγή το χρόνο για κάθε επιχείρηση.

Στο κομμάτι των εισφορών δεν αναμένονται εκπλήξεις καθώς έχει, ήδη, προεξοφληθεί η μείωση της μισής μονάδας το ΄27.

Μείωση εισφοράς αλληλεγγύης και αύξηση του επιδόματος αντί 13ης σύνταξης

Για τους συνταξιούχους εξετάζεται -μεταξύ άλλων -η κλιμακωτή μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης που πληρώνουν και η οποία εκτιμάται ότι θα τους δώσει μία σημαντική οικονομική ανακούφιση. Καθώς αυτή την στιγμή η εισφορά μετράει από το πρώτο ευρώ που παίρνουν ενώ μελετάται να πληρώνουν μόνο την διαφορά από το κλιμακωτό όριο που θα τεθεί και πάνω.

Στο τραπέζι έχει πέσει και η αύξηση του μόνιμου επιδόματος των 300 ευρώ που λαμβάνουν κάποιες κατηγορίες συνταξιούχων και ευπαθών ομάδων κάθε Νοέμβριο. Με αυτόν τον τρόπο το Μαξίμου θα προσπαθήσει να αντικρούσει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για 13η σύνταξη. Αν τα 300 ευρώ γίνουν 400 τότε η κυβέρνηση θα μπορεί να επικοινωνεί ότι στην πράξη δίνει την 13η σύνταξη. Ή μέρος αυτής.

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Επιπλέον η κυβέρνηση ποντάρει και στο γεγονός ότι πολλά από τα μέτρα που έχει , ήδη, νομοθετήσει θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την 1/1/2027. Όπως η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που μοιράστηκε σε δύο δόσεις.

«Αγκάθι» οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Ένα μεγάλο «αγκάθι» για την κυβέρνηση είναι ο τρόπος πριμοδότησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εκλογικό κοινό που έχει απωλέσει εδώ και καιρό η Ν.Δ. Ο πονοκέφαλος της κυβέρνησης προέρχεται από το γεγονός ότι απορρίπτει ..«δια ροπάλου» την κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης. Πολύ απλά διότι από αυτά τα χρήματα πριμοδοτήθηκαν τα δισθεώρητα πλεονάσματα. Τώρα το οικονομικό επιτελείο αναζητά τρόπους να επιβραβεύσει τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες μέσω συγκεκριμένων φορολογικών κινήτρων.

Η έκπληξη που αναζητείται για την μεσαία τάξη

Μεγάλο ζητούμενο παραμένει ποιο θα είναι το μέτρο που θα κάνει το μεγάλο «μπαμ». Και θα αφορά την μεσαία τάξη ή όσους περισσότερους πολίτες μπορεί να καλύπτει. Ένα αντίστοιχο μέτρο όπως αυτό που εμπνεύστηκε πέρυσι Κ. Πιερρακάκης ανακοινώνοντας οριζόντια μείωση στην φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει όλες κι όλες δύο συσκέψεις. Με τον υφυπουργό Οικονομικών να εργάζεται πάνω σε διάφορα σενάρια. Γνωστά και κρυφά. Έτσι ώστε όταν θα αρχίσουν οι σοβαρές συζητήσεις με τον πρωθυπουργό να του παρουσιαστούν όλα τα εναλλακτικά μέτρα κοστολογημένα και υπολογισμένα και εκείνος να αποφασίσει.

Τελικές αποφάσεις στα τέλη Αυγούστου

Οι τελικές συζητήσεις θα ξεκινήσουν τέλη Ιουλίου και θα οριστικοποιηθούν μετά τον 15αύγουστο.

Όταν θα υπάρχει η πλήρης εικόνα για τα εκτιμώμενα έσοδα από τον τουρισμό, τα φορολογικά έσοδα και μετά από διαπραγμάτευση με την Κομισιόν για το τι θα μετρήσει ως μόνιμη δαπάνη και τι όχι.

Το πακέτο υπολογίζεται στα 1,3 δισ. συν 500 εκ. ευρώ

Με τις νεότερες πληροφορίες να κρατούν μικρό ...καλάθι για το τελικό ύψος του. Αφού στο τέλος – λένε αρμόδιες πηγές- μπορεί να είναι κάτω από το 1,7 δισ. που μοιράστηκε πέρυσι. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πακέτο ύψους 1,3 δισ. στο οποίο η κυβέρνηση θα προσθέσει και τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την τριετία 2026-2028 από την Εθνική ρήτρα διαφυγής. Που αντιστοιχεί σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Τα κεφάλαια αυτά κατευθύνονται σε στοχευμένες πράσινες επενδύσεις και όχι σε οριζόντιες επιδοτήσεις αλλά σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση θα τα προσθέσει στο συνολικό πακέτο παροχών. Ώστε να φανεί ότι τελικά ρίχνει στην αγορά 1,8 δισ. ευρώ.