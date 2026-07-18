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Τις προτάσεις θα συλλέξει ο Κωστής Χατζηδάκης και όσες εγκριθούν θα εξεταστούν από το υπουργείο Οικονομικών.

Στο παιχνίδι της ΔΕΘ σκοπεύει να βάλει ο πρωθυπουργός τους «γαλάζιους» βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες στην Κ.Ο. της Ν.Δ. την Δευτέρα ο Κ. Μητσοτάκης θα ζητήσει από τους βουλευτές του εισηγήσεις με συγκεκριμένα μέτρα που προτείνουν να περιλαμβάνει το πακέτο παροχών του Σεπτεμβρίου αλλά και το κυβερνητικό πρόγραμμα.

Στην λογική ότι αφουγκράζονται τις τοπικές κοινωνίες και αντιλαμβάνονται ποιες κατηγορίες πολιτών έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Τις προτάσεις θα συλλέξει ο Κωστής Χατζηδάκης και όσες εγκριθούν θα εξεταστούν από το υπουργείο Οικονομικών.

Προφανώς η πρωτοβουλία περιλαμβάνεται στην επιχείρηση «ενότητα».

Λ.Ι.