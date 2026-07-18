Εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες άλλες περιοχές του νότιου και κεντρικού Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Οι βομβαρδισμοί συνέχισαν να είναι σφοδροί στη Μέση Ανατολή για έβδομη συναπτή νύχτα, με αμερικανικά πλήγματα να σκοτώνουν τουλάχιστον τρεις ανθρώπους στο νότιο Ιράν και την Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας στρατιωτικούς στόχους στο Κουβέιτ και στην Ιορδανία.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε μέσω X χθες Παρασκευή (σ.σ. ώρα Ουάσιγκτον· σήμερα στις 04:39 ώρα Ελλάδας) ότι «ολοκλήρωσε» νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι στοχοποίησε «εγκαταστάσεις επιτήρησης», «υποδομές στρατιωτικής επιμελητείας», «υπόγειες αποθήκες όπλων» και «ναυτικές δυνατότητες».

Οι αρχές την επαρχία Ορμουζγκάν, στο νότιο Ιράν, ανακοίνωσαν ότι αμερικανικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι οκτώ, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNAμέσω Telegram.

Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης σε διάφορες άλλες περιοχές του νότιου και κεντρικού Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Σε αντίποινα, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε πως στοχοποίησε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία και στο Κουβέιτ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την προηγουμένη, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είχαν αναφέρει πως έπληξαν «δεκάδες» στόχους.

Στους χθεσινούς βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν οκτώ άνθρωποι, σύμφωνα με το IRNA.

Οι ιρανικές αρχές έκαναν λόγο για ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στον νότο και παρότρυναν τους κατοίκους να μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος, Αναφέρθηκαν επίσης σε βομβαρδισμούς εναντίον γεφυρών, λιμανιού, αεροδρομίου, τηλεπικοινωνιακών υποδομών και σιδηροδρομικού σταθμού.

Η Ουάσιγκτον δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες αυτές.

Δεξαμενόπλοια «πήραν φωτιά»

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν ότι δυο δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο «εξερράγησαν» και «πήραν φωτιά» όταν έπεσαν σε νάρκες καθώς διέσχιζαν ναρκοθετημένη περιοχή στο νότιο τμήμα του στενού του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις το διέψευσαν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε αυτή την εβδομάδα να διατάξει να βομβαρδιστούν γέφυρες και ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί στο Ιράν, αν οι ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η Τεχεράνη θα εισέλθει σε φάση «ολοκληρωτικής επίθεσης» αν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί συνεχιστούν για πάνω από «δύο-τρεις ημέρες», απείλησε χθες ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, σύμβουλος για τις στρατιωτικές υποθέσεις του ιρανού ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν πως τα πλήγματά τους θα «συνεχίζονται» ωσότου «επανέλθει η ηρεμία στις νότιες (ιρανικές) ακτές και στο στενό του Ορμούζ».

«Το στενό του Ορμούζ οδεύει να μετατραπεί σε παγίδα για τις δυο αντιμαχόμενες πλευρές. Η λογική της κλιμάκωσης ξεφεύγει ολοένα περισσότερο», κρίνει ο Νταβίντ Χαλφά, ειδικός για τη Μέση Ανατολή στο Ίδρυμα Ζαν Ζορές, που ανησυχεί για τον «κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης».

Στο Κουβέιτ, ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός όπου γίνεται επίσης αφαλάτωση ύδατος επλήγη από ιρανική επίθεση, σύμφωνα με το εμιράτο, που κάλεσε τους χρήστες «να εκλογικεύσουν» την κατανάλωση ρεύματος «σε αυτή την εξαιρετική φάση» για τη χώρα όπου το τρέχον διάστημα οι θερμοκρασίες φτάνουν ως ακόμη και τους 48° Κελσίου.

«Το σπίτι μου έτρεμε»

Στο Κατάρ, χώρα που μεσολαβεί, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι στοχοποίησαν την αμερικανική βάση Αλ Ουντέιντ, καταστρέφοντας συστήματα ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη για να «τιμωρήσουν» τις ΗΠΑ.

«Ήμουν στο κρεβάτι μου, είχα σχεδόν αποκοιμηθεί, όταν άκουσα τον συναγερμό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμπού Μπακέρ, 27χρονος υπάλληλος της κυβέρνησης του Σουδάν που ζει στο Κατάρ. «Ήλπιζα ότι θα ήταν πάνω από τη θάλασσα, αλλά άρχισαν να ακούγονται εκρήξεις και το σπίτι μου έτρεμε», πρόσθεσε, εκφράζοντας την ανησυχία ότι «αυτός ο πόλεμος διαιωνίζεται».

Οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν την 7η Ιουλίου, έπειτα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο, αποδοθείσες στο Ιράν. Οι βομβαρδισμοί έκτοτε είναι οι εκτενέστεροι μετά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός τον Απρίλιο κι υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες με σκοπό να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη.

Ο πόλεμος, ο οποίος ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, και δεν σταματά να κλονίζει την παγκόσμια οικονομία.

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να αυξάνονται, εν μέσω της συνέχισης των εχθροπραξιών. Το Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση τον Σεπτέμβριο άλλαζε χέρια χθες έναντι 88,10 δολαρίων το βαρέλι (+4,60%). Το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς WTI (West Texas Intermediate) προς παράδοση τον Αύγουστο είχε φτάσει στα 82,49 δολάρια (+4,48%).

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Κίνας και του Πακιστάν --αυτή η τελευταία χώρα μεσολαβεί επίσης στις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης-- παρότρυναν τις δυο πλευρές να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες στο πλαίσιο του «μνημονίου κατανόησης» που υπέγραψαν τη 17η Ιουνίου αλλά πλέον έχει γίνει κομματάκια.

Το Ισλαμαμπάντ απηύθυνε ακόμη εκ νέου έκκληση να υπάρξει «αποκατάσταση της ομαλότητας στο στενό του Ορμούζ», που έκλεισε ξανά η Τεχεράνη το περασμένο σαββατοκύριακο. Εν είδει αντιποίνων, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πως προχωρά εκ νέου στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.