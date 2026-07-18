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Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκεται η Σητεία.

Φωτιά τώρα ξέσπασε στην περιοχή της Σητείας Λασιθίου.

Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, αναπτύχθηκαν γρήγορα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν περίπου 60 πυροσβέστες με 18 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος συνδράμει και ελικόπτερο πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα προς κατοίκους και παραθεριστές του Ξερόκαμπου Σητείας, καλώντας τους να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών, εφόσον κριθεί αναγκαία η προληπτική εκκένωση.

{https://x.com/112Greece/status/2078340436729458910}

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Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, δίνοντας μάχη με τις φλόγες υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, ενώ η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται διαρκώς.