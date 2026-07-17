Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (17/07) σε χαμηλή βλάστηση στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η ενημέρωση για το περιστατικό περίπου έγινε στις 18:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στο σημείο επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 2 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2078145133791400285}
Παράλληλα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Ξηρόμερου συνδράμουν στις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.
Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως έως και 4 μποφόρ.
Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 3)
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.