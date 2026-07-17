Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους φωτογραφίες από τις διακοπές του με την Κιμ Καρντάσιαν.

Μια προσωπική πλευρά της ζωής του μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Λούις Χάμιλτον, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές του στιγμές με την Κιμ Καρντάσιαν.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, το βράδυ της Πέμπτης 16 Ιουλίου, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές του αποδράσεις, στα οποία εμφανίζεται να απολαμβάνει χαλαρές στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Στις φωτογραφίες, ο διάσημος οδηγός φαίνεται να περνά ποιοτικό χρόνο με την Κιμ Καρντάσιαν και τα παιδιά της, με το σκηνικό να αποπνέει καλοκαιρινή διάθεση και οικογενειακό χαρακτήρα.

Οι στιγμές μέσα στο νερό, το παιχνίδι και οι δραστηριότητες στη φύση αποτυπώνουν μία διαφορετική πλευρά του Λούις Χάμιλτον.

Στο συνοδευτικό κείμενο της ανάρτησής του, επέλεξε να γράψει: «Κρατήστε του ανθρώπους σας κοντά σας», με την Κιμ Καρντάσιαν να σχολιάζει από κάτω με την χαρακτηριστική κόκκινη καρδιά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/Da3XlSNDO2u/?hl=el&img_index=6}

Να σημειωθεί, ότι η Καρντάσιαν, λίγες ημέρες νωρίτερα είχε δημοσιεύσει ένα διαφορετικό άλμπουμ με φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Σε αυτές τις φωτογραφίες απεικονίζεται να ποζάρει αγκαλιά με τη μία της κόρη και τον σύντροφό της, ενώ σε άλλες παρουσίασε μερικές από τις στιγμές παιχνιδιού δίπλα στη λίμνη.

{https://www.instagram.com/p/DavgGtxnZk_/?img_index=1}