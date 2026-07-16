Μπες τώρα στο efood, ακολούθησε το game plan και εξασφάλισε μια σίγουρη, πεντανόστιμη νίκη.

Απόψε είναι η μεγάλη βραδιά. Η τηλεόραση είναι ανοιχτή, οι μπύρες είναι παγωμένες, η παρέα έχει μαζευτεί στο σαλόνι και το μόνο που μένει είναι να αποφασίσετε τι θα φάτε. Μην αρχίσετε τις διαφωνίες την ώρα του αγώνα. Το efood έχει ήδη στρώσει το γήπεδο της απόλαυσης με τις καλύτερες προσφορές ειδικά για τον τελικό.

Για τους αναποφάσιστους: Foodball Party Deals Αν άλλος θέλει πίτσα, άλλος σουβλάκια και άλλος finger food, μην αγχώνεσαι. Ανοίγεις το efood app, πατάς το ειδικό φίλτρο Foodball Party Deals και βρίσκεις τεράστια ποικιλία από αγαπημένα spots με εκπτώσεις από -25%. Έτσι, και όλοι τρώνε αυτό που θέλουν, και το πορτοφόλι σου μένει γεμάτο.

Για τους heavy hitters: 1+1 Chicken Melt από το Jackaroo Αν όμως η παρέα διψάει για αληθινό, «βρώμικο» street food, τότε πας κατευθείαν στην κίνηση ματ. Το efood και το Jackaroo ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν στην πόρτα σου το απόλυτο 1+1 Chicken Melt. Υπερβολικά τραγανό τηγανητό κοτόπουλο, λιωμένο τυρί και αφράτο ψωμάκι εις διπλούν! Παίρνεις δύο στην τιμή του ενός και απολαμβάνεις τον τελικό με διπλή δόση ευχαρίστησης.

Μπες τώρα στο efood, ακολούθησε το game plan και εξασφάλισε μια σίγουρη, πεντανόστιμη νίκη.