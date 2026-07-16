Το LACOSTE ORIGINAL AQUA αποκαλύπτει μια νέα πλευρά του άνδρα LACOSTE ORIGINAL, μέσα από ένα αναζωογονητικό και εκλεπτυσμένο ξυλώδες-υδάτινο άρωμα.

Ο οίκος Lacoste εξερευνά νέους οσφρητικούς ορίζοντες με τη νέα δημιουργία LACOSTE ORIGINAL AQUA, μια φρέσκια και έντονη σύνθεση που ενισχύεται από υδάτινες νότες. Πιστό στην κληρονομιά του brand, αυτό το νέο eau de parfum ενσαρκώνει την κομψότητα και την ελευθερία έκφρασης, στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη συλλογή αρωμάτων της σειράς, προσθέτοντας παράλληλα μια διακριτική αισθησιακή αύρα.

Evocative Name

Το LACOSTE ORIGINAL AQUA είναι εμπνευσμένο από το απέραντο μεγαλείο της Μεσογείου. Οι γαλάζιες αποχρώσεις του ενώνονται αρμονικά με τον ουρανό, αφυπνίζοντας τη φαντασία και δημιουργώντας την επιθυμία για απόδραση. Αντανακλώντας έναν τρόπο ζωής που συνδυάζει την κομψότητα με την αυθεντικότητα, το LACOSTE ORIGINAL AQUA αποπνέει την ατμόσφαιρα της Γαλλικής Ριβιέρας: μια λαμπερή και τολμηρή ενέργεια, εμποτισμένη με το αδιαμφισβήτητο γαλλικό στιλ που χαρακτηρίζει τον Οίκο Lacoste.

Signature Design

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Παρότι το μπουκάλι διατηρεί το χαρακτηριστικό τετράγωνο σχήμα του με τις στρογγυλεμένες γωνίες, τα νέα του χρώματα σε προσκαλούν αμέσως να βυθιστείς στον κόσμο αυτού του νέου αρώματος. Το ημιδιάφανο γυαλί είναι σε δροσερή γαλάζια απόχρωση εμπνευσμένη από τη θάλασσα, ενώ το κατάλευκο καπάκι και η ετικέτα αναδεικνύουν τη μαγευτική αυτή απόχρωση, αποπνέοντας μια αίσθηση ελευθερίας και απόδρασης.

Το όνομα AQUA ξεχωρίζει μέσα σε ένα μπλε πλαίσιο, ενώ κομψές λεπτομέρειες, όπως τα μεταλλικά ασημί περιγράμματα της ετικέτας και το λευκό λακαρισμένο καπάκι με ασημί φινίρισμα, ολοκληρώνουν τον σχεδιασμό του μπουκαλιού.

Τέλος, το εμβληματικό λογότυπο του κροκόδειλου, σήμα κατατεθέν της Lacoste, είναι διακριτικά χαραγμένο στο μπροστινό μέρος και στο καπάκι.

Το κουτί ακολουθεί με ακρίβεια τους σχεδιαστικούς κώδικες του μπουκαλιού, συνδυάζοντας το καθαρό λευκό με ένα μπλε περίγραμμα και μεταλλικές γκρι λεπτομέρειες.

Κλασικός αλλά και εκλεπτυσμένος, ο σχεδιασμός του LACOSTE ORIGINAL AQUA συμπληρώνει ιδανικά τη συλλογή, προσδίδοντάς της ταυτόχρονα μια σύγχρονη και κομψή δυναμική μέσα από τη φρέσκια και φωτεινή αισθητική του.

Fresh and Vibrant Olfactory Creation

Το LACOSTE ORIGINAL AQUA αποκαλύπτει μια νέα πλευρά του άνδρα LACOSTE ORIGINAL, μέσα από ένα αναζωογονητικό και εκλεπτυσμένο ξυλώδες-υδάτινο άρωμα.

Η Marie Salamagne, επικεφαλής αρωματοποιός στη Dsm-Firmenich, δημιούργησε ένα εντυπωσιακά φρέσκο άρωμα με νότες κορυφής από φασκόμηλο sclarea, με βοτανικές και φωτεινές πινελιές, που αγκαλιάζονται από τη λαμπερή ενέργεια του ροζ πιπεριού, προσφέροντας ένα ζωηρό άνοιγμα που θυμίζει την αύρα της πρωινής θάλασσας.

Στην καρδιά του αρώματος, η υδάτινη συμφωνία αποκτά μια απρόσμενη διάσταση, συνδυάζοντας τη μεταλλικότητα μιας καινοτόμου υφής “caviar” με τη ξυλώδη, αρωματική ρητίνη του κυπαρισσιού, η οποία ενισχύει και παρατείνει τη φρεσκάδα της αρχικής νότας.

Τέλος, οι αισθησιακές νότες βάσης αναδύονται, με ζεστές και εθιστικές κεχριμπαρένιες συμφωνίες να συνδυάζονται με τον πλούτο του vetiver, δημιουργώντας μια διαρκή ξυλώδη υπογραφή που είναι ταυτόχρονα εκλεπτυσμένη και μαγνητική.

«Για το Lacoste Original Aqua, εμπνεύστηκα από τη θάλασσα, την έντασή της και την ενέργεια με την οποία κινείται, ως έναν τρόπο να αποδώσω το στυλ και το πνεύμα του Οίκου, που αντικατοπτρίζεται στην ισορροπία των αντιθετικών συστατικών του.»Marie Salamagne