Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανοίγει τον δρόμο για την παροχή ενίσχυσης έως 3.000 ευρώ σε περιπτώσεις γέννησης τέκνου μόνιμων κατοίκων και δημοτών.

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης θεσπίζεται η δυνατότητα χορήγησης εφάπαξ επίδομα έως 3.000 ευρώ ανά παιδί σε περιπτώσεις γέννησης τέκνου μόνιμων κατοίκων και δημοτών, υπό προϋποθέσεις που καθορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο.

Τα συγκεκριμένα βοηθήματα, όπως και οι ενισχύσεις προς οικονομικά αδύναμους, τρίτεκνους και πολύτεκνους, είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές.

Οφειλές

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό οφειλών προς δήμους, περιφέρειες και νομικά τους πρόσωπα, εφόσον το συνολικό ύψος τους υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, το σύνολο της οφειλής, μαζί με τυχόν πρόστιμα και προσαυξήσεις, βεβαιώνεται στη Φορολογική Διοίκηση αποκλειστικά για τους σκοπούς της ρύθμισης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Από τα ποσά που εισπράττονται, η ΑΑΔΕ παρακρατεί ποσοστό 5% και αποδίδει το υπόλοιπο στον δικαιούχο φορέα εντός 60 ημερών.

Νέο πλαίσιο προβλέπεται και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές δήμων και περιφερειών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι οφειλές μπορούν να συμψηφίζονται με ποσά που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 5% των εσόδων τους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Παράλληλα, προβλέπονται σημαντικές απαλλαγές από πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις, ανάλογα με τον χρόνο ολοκλήρωσης του συμψηφισμού, οι οποίες μπορούν να φθάσουν έως και το 90%.

Επιχειρήσεις Ύδρευσης

Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει ακόμη ειδικές προβλέψεις για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, καθώς τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και διαχείρισης δικτύων ομβρίων χαρακτηρίζονται ακατάσχετα. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να αναλαμβάνουν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την καταβολή βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΔΕΥΑ προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.