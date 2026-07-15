Θεσπίζεται η δυνατότητα χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος έως 3.000 ευρώ ανά παιδί σε περιπτώσεις γέννησης τέκνου μόνιμων κατοίκων και δημοτών, υπό προϋποθέσεις που καθορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο.

Αλλαγές στη διαχείριση οφειλών προς δήμους και περιφέρειες, στον εξωδικαστικό μηχανισμό, στην είσπραξη δημοτικών τελών, αλλά και στη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης φέρνουν οι διατάξεις του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις οποίες κοινοποίησε η ΑΑΔΕ προς ενημέρωση και εφαρμογή.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό οφειλών προς δήμους, περιφέρειες και νομικά τους πρόσωπα, εφόσον το συνολικό ύψος τους υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, το σύνολο της οφειλής, μαζί με τυχόν πρόστιμα και προσαυξήσεις, βεβαιώνεται στη Φορολογική Διοίκηση αποκλειστικά για τους σκοπούς της ρύθμισης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Από τα ποσά που εισπράττονται, η ΑΑΔΕ παρακρατεί ποσοστό 5% και αποδίδει το υπόλοιπο στον δικαιούχο φορέα εντός 60 ημερών.

Νέο πλαίσιο προβλέπεται και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές δήμων και περιφερειών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι οφειλές μπορούν να συμψηφίζονται με ποσά που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 5% των εσόδων τους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Παράλληλα, προβλέπονται σημαντικές απαλλαγές από πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις, ανάλογα με τον χρόνο ολοκλήρωσης του συμψηφισμού, οι οποίες μπορούν να φθάσουν έως και το 90%.

Τέλη

Αλλαγές επέρχονται επίσης στην είσπραξη του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων. Οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της πύλης myAADE, κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ, ενώ για όσους δεν είναι υπόχρεοι σε ΦΠΑ προβλέπεται τριμηνιαία διαδικασία υποβολής.

Παράλληλα, θεσπίζεται η δυνατότητα χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος έως 3.000 ευρώ ανά παιδί σε περιπτώσεις γέννησης τέκνου μόνιμων κατοίκων και δημοτών, υπό προϋποθέσεις που καθορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο. Τα συγκεκριμένα βοηθήματα, όπως και οι ενισχύσεις προς οικονομικά αδύναμους, τρίτεκνους και πολύτεκνους, είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές.

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Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει ακόμη ειδικές προβλέψεις για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, καθώς τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και διαχείρισης δικτύων ομβρίων χαρακτηρίζονται ακατάσχετα. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να αναλαμβάνουν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την καταβολή βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΔΕΥΑ προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.