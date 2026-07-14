Ο Λευτέρης Πανταζής δημοσίευσε το πιο τρυφερό στιγμιότυπο από το παρελθόν.

Σε μία διαφορετική ανάρτηση, γεμάτη νοσταλγία προχώρησε το απόγευμα της Τρίτης 14 Ιουλίου, ο Λευτέρης Πανταζής μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

Ο λαϊκός τραγουδιστής θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα στιγμιότυπο από το παρελθόν, στο οποίο απεικονίζεται στο πλευρό της Ζώζας Μεταξά, να κρατούν στα χέρια τους την κόρη τους, Κόνι.

Στη φωτογραφία το πρώην ζευγάρι ποζάρει χαμογελαστό στον φακό της κάμερας με τον Λευτέρη Πανταζή να σημειώνει στο συνοδευτικό κείμενο τη λέξη: «Οικογένεια!!!».

{https://www.instagram.com/p/Daw_WeHNInk/?hl=el}

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι δεν είναι πλέον μαζί, φαίνεται να διατηρούν καλές σχέσεις μεταξύ τους. Ο Πανταζής και η Μεταξά, απέκτησαν μαζί την κόρη τους Κόνι, στις 10 Φεβρουαρίου του 1991, ωστόσο λίγα χρόνια αργότερα αποφάσισαν να πάρουν χωριστούς δρόμους στη ζωή τους.

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Το Μάρτιο του 2026, ο Λευτέρης Πανταζής κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι με τίτλο «Κόρη μου», που αποτελεί μία ειδική αφιέρωση στην Κόνι Μεταξά. Μάλιστα, στο σχετικό βίντεο κλιπ έχουν συμπεριληφθεί οικογενειακές φωτογραφίες και στιγμές από τη ζωή της Κόνις.

Ο ερμηνευτής, σε πρόσφατη συνέντευξή του στον φακό της «Super Κατερίνα» είχε αναφέρει για τη σχέση του με την κόρη του: «Την περίοδο του κορονοϊού ήρθαμε κοντά, αγαπηθήκαμε, τσακωθήκαμε, δεν μιλάγαμε, τα ξαναβρίσκαμε, γιατί στο ίδιο σπίτι ήμασταν. Όλα αυτά δένουν μια σχέση, μια οικογένεια και είμαστε μία χαρά όλοι. Τα βρήκα με το παιδί, πέρασα μια οικογενειακή θύελλα, αλλά τώρα τελείωσε. Υπάρχει γαλήνη και αγάπη».