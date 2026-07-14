Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Γιώργος Γαβρήλος πήρε τη «σκυτάλη» στον ΣΥΡΙΖΑ, αφού ανακοίνωσε και εκείνος την ανεξαρτητοποίησή του, λίγες ώρες μετά την ίδια κίνηση από τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο.

Προηγήθηκαν η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Γιώργος Καραμέρος, οι οποίοι παρέδωσαν τις έδρες τους. Τον ίδιο δρόμο αναμένεται να ακολουθήσει ο Συμεών Κεδίκογλου, που έχει προαναγγείλει την παραίτησή του, ρίχνοντας στους 20 τον αριθμό των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Στη δήλωση ανεξαρτητοποίησής του, ο Γιώργος Γαβρήλος υποστηρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ολοκληρώσει τον ιστορικό του κύκλο και δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί ουσιαστικά στην κοινωνική ανάγκη για πολιτική αλλαγή.

«Εδώ και καιρό, έχω εκφράσει δημοσίως και με παρρησία την πεποίθησή μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει κλείσει τον μεγάλο ιστορικό κύκλο του, χωρίς να μπορεί πλέον να ανταποκριθεί με ουσιαστικό τρόπο στη βασική κοινωνική ανάγκη για πολιτική αλλαγή», αναφέρει χαρακτηριστικά ο βουλευτής Αργολίδας.

Ο Γιώργος Γαβρήλος σημειώνει ότι η ανατροπή των κυβερνητικών πολιτικών δεν μπορεί να αποτελεί υπόθεση κλειστών κομματικών οργάνων, προσωπικών στρατηγικών ή συμφωνιών μεταξύ των ηγεσιών των κομμάτων.

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«Η πολιτική αλλαγή περνά από τις κοινωνικές διεργασίες»

Όπως επισημαίνει, η πολιτική αλλαγή περνά πλέον μέσα από τις κοινωνικές διεργασίες που έχουν ήδη αρχίσει και έχουν ως στόχο την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

«Η ήττα των πολιτικών της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να είναι υπόθεση κάποιων κλειστών οργάνων ή προσωπικών στρατηγικών, αλλά, όπως αποδείχθηκε, ούτε και υπόθεση διαπραγματεύσιμη σε επίπεδο κορυφής κομμάτων», τονίζει.

Παράλληλα, εξηγεί ότι έλαβε την απόφαση της αποχώρησης με σεβασμό προς τους ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύτηκε πολιτικά, αλλά και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. «Με σεβασμό στους ανθρώπους του χώρου με τους οποίους έχω συμπορευτεί και με το βλέμμα στο μέλλον, που αναζητά και αξίζει η πατρίδα μας, αποφάσισα να αποχωρήσω από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να συνεχίσω να υπηρετώ την Αργολίδα από τη θέση του ανεξάρτητου βουλευτή», αναφέρει.

Στη δήλωσή του, ο Γιώργος Γαβρήλος υπογραμμίζει ότι η πολιτική δεν αποτελεί μια στατική διαδικασία, αλλά απαιτεί αποφάσεις που καθορίζονται από τις ανάγκες και τα μεγάλα διακυβεύματα κάθε περιόδου. Κατά τον ίδιο, μικρή σημασία έχει η προσωπική πορεία του κάθε πολιτικού προσώπου, καθώς βασικό ζητούμενο πρέπει να είναι η συμβολή όλων στη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια μεγάλη πολιτική ανατροπή.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στους συνταξιούχους, στους εργαζομένους, στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, στους αγρότες και στη νέα γενιά, τονίζοντας ότι οι κοινωνικές αυτές ομάδες απαιτούν ουσιαστικές αλλαγές. «Χρέος όλων μας είναι να συμβάλουμε, με όλες μας τις δυνάμεις, στη μεγάλη ανατροπή που απαιτούν οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι αγρότες, οι νέοι και οι νέες μας», σημειώνει.

Ο βουλευτής Αργολίδας ξεκαθαρίζει, τέλος, ότι η απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί δεν μεταβάλλει τη σχέση του με τους πολίτες της εκλογικής του περιφέρειας, ούτε τη δέσμευσή του να συνεχίσει να ασχολείται με τα προβλήματα της περιοχής. «Η σημερινή μου απόφαση δεν αλλάζει τίποτα στο γεγονός ότι θα είμαι, όπως και ήμουν από το 2023 μέχρι τώρα αδιάλειπτα και αδιάκοπα, δίπλα στον κόσμο της Αργολίδας και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, υπηρετώντας τον θεσμικό μου ρόλο ως βουλευτής του Νομού με ευθύνη και τιμή», καταλήγει στη δήλωσή του.