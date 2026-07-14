Η ψηφοφορία θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή μετά την επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής για την προεκλογική προετοιμασία.

Εικόνα αποσύνθεσης παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το κόμμα που επί 12 χρόνια αποτέλεσε τον «κορμό» της προοδευτικής παράταξης στην Ελλάδα «φυλλοροεί» από βουλευτές και κορυφαία στελέχη. Την ίδια στιγμή, με τα «κλειδιά» της Κουμουνδούρου να έχουν παραδοθεί και επίσημα στους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παππά και Ρένα Δούρου, όσοι παραμείνουν θα επιχειρήσουν να κρατήσουν το κόμμα «ζωντανό» στον δρόμο προς τις επόμενες κάλπες.

Πολάκης και Δούρου για την ηγεσία

Μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, η οποία ξεκίνησε με τις παραιτήσεις των στελεχών που βρίσκονταν κοντά στον Σωκράτη Φάμελλο, που επί της ουσίας ήταν η τελετή «παράδοσης-παραλαβής» στη νέα καθοδηγητική ομάδα, τα βλέμματα όλων στρέφονται στην επόμενη ημέρα.

Στο «πως», δηλαδή, θα καταφέρει η νέα πλειοψηφία να διατηρήσει εν ζωή τον ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι θα ηγηθούν σε αυτή την προσπάθεια. Ο Παύλος Πολάκης, που τυπικά δεν είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς αναμένει την επαναφορά του σε αυτή, δήλωσε ξεκάθαρα ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία.

Είναι δεδομένο πως έχει πολλά «εφόδια» για να ηγηθεί. Αρχικά, το «μισό» από το όλο κόμμα, τον στήριξε πριν 19, περίπου, μήνες για πρόεδρο απέναντι στον Σωκράτη Φάμελλο. Είναι σαφές ότι διαθέτει μεγάλες δυνάμεις στη βάση και ένα ευρύτερο ακροατήριο, εκτός Κουμουνδούρου.

Παράλληλα, διαθέτει σαφή πολιτική πλατφόρμα και χρησιμοποιεί μια απλή γλώσσα για να περιγράψει το σχέδιο του. Ωστόσο, στην παρούσα φάση, δεν είναι σαφές αν η κοινωνική του απήχηση, αντιστοιχεί με την κομματική. Αν δηλαδή θα τον στηρίξουν τα μέλη των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ.

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Από την άλλη πλευρά, αν και δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια επ΄αυτού, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ρένα Δούρου δέχεται πιέσεις από βουλευτές και στελέχη για να διεκδικήσει την ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Έχει υποστηρικτές στον μηχανισμό και στους βουλευτές που θα απομείνουν στο κόμμα.

Επίσης, όσοι τη στηρίζουν ισχυρίζονται ότι με εκείνη επικεφαλής, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσει πολύ πιο εύκολα να αναζητήσει και να πετύχει εκλογική συμμαχία με δυνάμεις του ευρύτερου χώρου.

Η ψηφοφορία θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή μετά την επαναφορά του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής για την προεκλογική προετοιμασία.

Παππάς και Μπουλέκος για τη θέση του γραμματέα

Πριν από όλα αυτά, μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα θα κλείσουν άλλες εκκρεμότητες στις θέσεις ευθύνης. Για γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, προορίζεται ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, όπως όλα δείχνουν.

Από εκεί και πέρα, έχουν ήδη γίνει οι πρώτες συζητήσεις για τον νέο γραμματέα του κόμματος. Κάποια στελέχη έχουν εκφραστεί θετικά για τον Νίκο Παππά, θεωρώντας ότι στην παρούσα φάση δείχνει ο καταλληλότερος να επιβλέψει και να οδηγήσει τα «απομεινάρια» του κόμματος, στην ανασυγκρότηση.

Από την άλλη πλευρά, άλλοι θεωρούν ότι ο Ν.Παππάς θα πρέπει να δώσει τη «μάχη» στους δρόμους και υποστηρίζουν πως μια εξαιρετική επιλογή για τον ρόλο του γραμματέα, θα ήταν ο Γιάννης Μπουλέκος. Νέος σε ηλικία, με καλή γνώση του μηχανισμού, που θα μπορούσε να φέρει εις πέρας τη δουλειά.