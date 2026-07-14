Μεγάλη μάχη στην Κουμουνδούρου για την επόμενη μέρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως η στήλη είχε προβλέψει από την Παρασκευή, περνάει πλέον ουσιαστικά και τυπικά στον έλεγχο της «τρόικας» Πολάκη-Παππά και Δούρου, επιλέγοντας να αντιπαρατεθεί με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Με το καλημέρα όμως ξεκίνησαν τα προβλήματα: Τη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος διεκδικούν τόσο ο Παύλος Πολάκης όσο και η Ρένα Δούρου, με την ψηφοφορία στην ΚΟ να μοιάζει αναπόφευκτη για την εκλογή του νέου αρχηγού.

Στη σύγκρουση η Ρένα Δούρου φέρεται αυτή τη στιγμή να επικρατεί πλην όμως προβλέψεις ασφαλείς δεν μπορεί να γίνουν. Και αυτό γιατί την παρούσα στιγμή δεν γνωρίζουμε την ακριβή σύνθεση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας! Αυτή τη στιγμή από τους 22 βουλευτές που διαθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κοινοβουλευτική Ομάδα θα παραμείνουν από 7 έως 9, δηλαδή: Οι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς, Ρένα Δούρου, Γεώργιος Παπαηλιού, Γιάννης Αμανατίδης, Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος, Χρήστος Γιαννούλης Καλλιόπη Βέτα και πιθανόν ο Σωκράτης Φάμελλος. Δεν γνωρίζουμε όμως υπέρ ποιου θα ταχθούν όσοι λάβουν τη θέση τους, υπέρ της Δούρου ή υπέρ του Πολάκη!

Αν η Ρένα Δούρου αυτή τη στιγμή διαθέτει μεγαλύτερη επιρροή και περισσότερες δυνάμεις στην ΚΟ, πρώτον δεν είναι σίγουρο πως θα τις διαθέτει και μετά την πλήρη σύνθεση της ΚΟ και δεύτερον και σπουδαιότερο ο Παύλος Πολάκης διαθέτει προφανώς περισσότερες δυνάμεις στον κομματικό μηχανισμό και το συνολικότερα στο κόμμα, με αποτέλεσμα όχι απλώς να μην διευθετηθεί τώρα, αλλά να παραμείνει και στο μέλλον ώστε η κόντρα να παραμείνει ανοιχτή και με υπαρκτό ενδεχόμενο οι συγκρούσεις στο ηγετικό επίπεδο να συνεχιστούν!

Στο πλαίσιο αυτό ο Νίκος Παππάς εμφανίζεται σε ρόλο «κυανόκρανου», επιδιώκοντας μια «συλλογική ηγεσία», με μοίρασμα των ρόλων! Πολάκης και Δούρου να μοιράσουν πχ την προεδρία της ΚΟ, να αποφασίσουν ποιος από τους δυο θα εκπροσωπήσει το κόμμα στη ΔΕΘ, ποιος θα ηγηθεί της «εξόρμησης του κόμματος» κοκ. Το πιθανότερο είναι πάντως Πολάκης και Δούρου να διεκδικήσουν έναν καθαρό ρόλο, με την τελική επικράτηση να επιτυγχάνεται με την εκλογή του προέδρου του κόμματος από τη βάση.

Για γραμματέας του κόμματος προορίζεται ο Γιάννης Μπουλέκος, συνεργάτης το προηγούμενο διάστημα του Σωκράτη Φάμελλου, για γραμματέας της ΚΟ ο Γιάννης Αμανατίδης, ενώ δεν είναι βέβαιον ότι ο Χρήστος Γιαννούλης θα παραμείνει εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.