Τέλη Αυγούστου αναμένεται η δεύτερη πληρωμή για το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ σε χιλιάδες δικαιούχους.

Δεύτερος κύκλος πληρωμών του έκτακτου επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου, με δικαιούχους οικογένειες που δεν εντάχθηκαν στην πρώτη καταβολή του Ιουνίου.

Ποιους αφορά η νέα πληρωμή του επιδόματος παιδιού

Συγκεκριμένα, η πληρωμή του Αυγούστου αφορά γονείς των οποίων τα παιδιά γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και την 31η Ιουλίου 2026. Για τις περιπτώσεις αυτές, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν δηλωθεί.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις οικογένειες με νεογέννητα μέσα στο 2026. Προϋπόθεση για να συμπεριληφθούν στην πληρωμή είναι να έχει εκδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για το παιδί έως τις 10 Αυγούστου, ενώ θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι απαραίτητες φορολογικές διαδικασίες.

Αυτόματα η διαδικασία καταβολής των χρημάτων

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Έτσι, οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει 300 ευρώ, με τρία παιδιά 450 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που έχουν δηλωθεί.

Η διαδικασία καταβολής γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τους δικαιούχους. Τα στοιχεία αντλούνται από τις φορολογικές δηλώσεις και το Μητρώο της ΑΑΔΕ, ενώ οι γονείς θα πρέπει να έχουν δηλώσει έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) για την πίστωση των χρημάτων.