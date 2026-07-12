Το πιο σημαντικό στοιχείο της συγκεκριμένης τεχνολογίας δεν είναι το αλουμινόχαρτο, αλλά η νέα προσέγγιση στη διαχείριση των ασύρματων δικτύων.

Το σήμα ενός οικιακού router μπορεί να ταξιδεύει αρκετά μέτρα έξω από το σπίτι, δημιουργώντας μια «αόρατη περιοχή κάλυψης» που σε πολλές περιπτώσεις φτάνει μέχρι τον δρόμο ή τα γειτονικά διαμερίσματα, φαινόμενο που δεν αποτελεί τεχνική ανωμαλία, αλλά φυσικό χαρακτηριστικό των ραδιοκυμάτων, αυτό ακριβώς δηλαδή που επιχείρησε να αντιμετωπίσει μια ομάδα επιστημόνων υπολογιστών, χρησιμοποιώντας μια λύση που μοιάζει απρόσμενα απλή: ένα κομμάτι από πλαστικό και αλουμινόχαρτο.

Η ερευνητική ομάδα δημιούργησε το σύστημα WiPrint, όπως αναφέρει το economictimes, μια τεχνολογία που επιτρέπει την κατασκευή ενός προσαρμοσμένου ανακλαστήρα ο οποίος αλλάζει την κατεύθυνση διάδοσης του ασύρματου σήματος.

Ο ανακλαστήρας δεν λειτουργεί σαν ένας απλός ενισχυτής που κάνει το Wi-Fi ισχυρότερο παντού. Αντίθετα, ανακατευθύνει το σήμα: το ενισχύει σε χώρους όπου χρειάζεται, όπως ένα γραφείο ή ένα σαλόνι, και το περιορίζει σε σημεία όπου δεν είναι επιθυμητό, όπως ένας εξωτερικός χώρος ή ένας κοινόχρηστος διάδρομος.

Η κατασκευή βασίζεται σε ένα τρισδιάστατα εκτυπωμένο πλαστικό κομμάτι, καλυμμένο με αλουμινόχαρτο, το οποίο λειτουργεί ως ανακλαστική επιφάνεια για τα ραδιοκύματα.

Το Wi-Fi μπορεί να φτάνει πολύ πιο μακριά από όσο νομίζουμε

Σύμφωνα με στοιχεία κυβερνοασφάλειας, ένα τυπικό οικιακό ασύρματο δίκτυο μπορεί να έχει εμβέλεια εκατοντάδων μέτρων, ιδιαίτερα σε εξωτερικούς χώρους.

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Αυτό σημαίνει ότι σε πολυκατοικίες, μεζονέτες ή σπίτια κοντά το ένα στο άλλο, άλλα άτομα μπορεί να είναι σε θέση να εντοπίσουν την ύπαρξη ενός δικτύου, ακόμη κι αν δεν μπορούν να συνδεθούν σε αυτό.

Η κρυπτογράφηση μέσω πρωτοκόλλων όπως WPA2 και WPA3 παραμένει η βασική άμυνα απέναντι σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, όμως δεν εμποδίζει το ίδιο το σήμα να εξαπλώνεται φυσικά πέρα από την κατοικία.

Οι δοκιμές έδειξαν σημαντικές αλλαγές στην απόδοση

Οι ερευνητές δοκίμασαν τους ανακλαστήρες σε συνηθισμένους εμπορικούς δρομολογητές Wi-Fi και διαπίστωσαν ότι μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την κατανομή του σήματος.

Σε περιοχές όπου ο ανακλαστήρας είχε σχεδιαστεί να μειώνει την κάλυψη, η ισχύς του σήματος μειώθηκε έως και 10 ντεσιμπέλ. Αντίθετα, σε σημεία που στόχος ήταν η ενίσχυση, η ισχύς αυξήθηκε έως και 6 ντεσιμπέλ.

Οι αλλαγές αυτές μεταφράστηκαν και σε πραγματική απόδοση: η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων μειώθηκε σημαντικά στις περιοχές αποκλεισμού, ενώ αυξήθηκε σε εκείνες όπου το σήμα κατευθύνθηκε.

Δεν αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μια τέτοια λύση δεν αποτελεί υποκατάστατο της ασφάλειας του δικτύου.

Ένας σωστός κωδικός πρόσβασης και η ενεργοποίηση της κρυπτογράφησης WPA2 ή WPA3 παραμένουν απαραίτητα. Ο ανακλαστήρας λειτουργεί περισσότερο σαν ένα «φυσικό φίλτρο» που περιορίζει την εξάπλωση του σήματος, όχι σαν ψηφιακή προστασία.

Με απλά λόγια, δεν κλειδώνει το δίκτυο, αλλά μειώνει το πόσο μακριά ταξιδεύει.

Πρέπει να βάλετε αλουμινόχαρτο στον router σας;

Παρά τις εντυπωσιακές αναφορές, οι ερευνητές δεν προτείνουν στους χρήστες να τυλίξουν απλώς τον router τους με αλουμινόχαρτο.

Το WiPrint ήταν ερευνητικό πρωτότυπο και ο ανακλαστήρας σχεδιάστηκε ειδικά για συγκεκριμένους χώρους, ανάλογα με την κάτοψη του σπιτιού και τη θέση του router.

Η πρακτική συμβουλή για σήμερα είναι διαφορετική:

Τοποθετήστε τον router μακριά από εξωτερικούς τοίχους και παράθυρα, αν είναι δυνατό.

Χρησιμοποιείτε ισχυρό κωδικό πρόσβασης.

Ενεργοποιήστε WPA3 ή WPA2.

Ελέγχετε ποιες συσκευές είναι συνδεδεμένες στο δίκτυό σας.

Η ιδέα πίσω από την έρευνα

Το πιο σημαντικό στοιχείο της συγκεκριμένης τεχνολογίας δεν είναι το αλουμινόχαρτο, αλλά η νέα προσέγγιση στη διαχείριση των ασύρματων δικτύων.

Οι επιστήμονες δείχνουν ότι το Wi-Fi μπορεί να αντιμετωπιστεί όπως ένα σύστημα που σχεδιάζεται: με συγκεκριμένη κατεύθυνση, έλεγχο και προσαρμογή στον χώρο.

Ένα μέλλον όπου τα ασύρματα δίκτυα δεν θα εκπέμπουν απλώς προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά θα «γνωρίζουν» πού πρέπει να φτάσει το σήμα και πού όχι, ίσως να είναι πιο κοντά από όσο φαίνεται.