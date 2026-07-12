Καλεί τον λαό, τη νεολαία της Αττικής, «να οργανώσει την πάλη κόντρα στα κέρδη των επιχειρηματιών, στην πολιτική τους που υπηρετούν κυβέρνηση, αστικά κόμματα, δημοτικές αρχές και ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση».

Μέλη της Οργάνωσης Περιοχής Αττικής της ΚΝΕ μοίραζαν ανακοινώσεις στους λουόμενους σε τρία σημεία της Ακτής του Ηλιου στον Άλιμο για ελεύθερη πρόσβαση του λαού σε όλες τις παραλίες, με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας σε παραλίες και αιγιαλούς.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πολύ θετική που συζητούσε με τα μέλη της ΚΝΕ και εξέφρασε την αντίθεσή του στις υψηλές τιμές που έχουν μπει στις παραλίες και κοστίζουν σχεδόν μια «περιουσία» στη λαϊκή οικογένεια.

Η ΚΝΕ, στην ανακοίνωσή της, τονίζει πως «είναι χαρακτηριστικό ότι για ένα καλοκαιρινό μπάνιο το Σαββατοκύριακο αν ξεπεράσει κάποιος τα ψηλά κάγκελα, τις περιφράξεις, τις ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας, θα βρει το κόστος να ξεκινάει από 10 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 80 μόνο για την είσοδο, ενώ οι ομπρέλες - ξαπλώστρες φτάνουν μέχρι τα 350 ευρώ, δηλαδή το 1/3 του μισθού ενός εργαζομένου!».

«Την ίδια ώρα οι ελεύθερες παραλίες που έχει αφήσει η «Αθηναϊκή Ριβιέρα» και τα εργοτάξια της είτε δεν έχουν τις απαραίτητες υποδομές είτε κρίνονται ακατάλληλες για μπάνιο. Η ΚΝΕ καταγγέλλει ότι για την μετατροπή όλου του φυσικού πλούτου σε εμπόρευμα, επενδύσεις και κέρδη για λίγους, ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ που έβλεπαν και βλέπουν το παραλιακό μέτωπο "φιλέτο" για ξεπούλημα στους επιχειρηματικούς ομίλους» επισημαίνεται επίσης.

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Καλεί τον λαό, τη νεολαία της Αττικής, «να οργανώσει την πάλη κόντρα στα κέρδη των επιχειρηματιών, στην πολιτική τους που υπηρετούν κυβέρνηση, αστικά κόμματα, δημοτικές αρχές και ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση».

«Δυναμώνουμε τον αγώνα για να ζήσουμε όπως μας αξίζει τον 21ο αιώνα, ανοίγοντας το δρόμο για μια άλλη κοινωνία που οι ανάγκες και τα δικαιώματά μας θα είναι στο επίκεντρο» αναφέρει στην ανακοίνωσή της.