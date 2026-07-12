Στην πραγματικότητα, μια μέτρια μπανάνα περιέχει περίπου 30-35 mg μαγνησίου, ενώ υπάρχουν πολλές άλλες τροφές που προσφέρουν σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες.

Η μπανάνα είναι γνωστή για το κάλιο της, όμως πολλοί πιστεύουν λανθασμένα ότι αποτελεί και κορυφαία πηγή μαγνησίου.

Στην πραγματικότητα, μια μέτρια μπανάνα περιέχει περίπου 30-35 mg μαγνησίου, ενώ υπάρχουν πολλές άλλες τροφές που προσφέρουν σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες. Το μαγνήσιο είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία των μυών, του νευρικού συστήματος, της καρδιάς και των οστών, ενώ συμβάλλει και στη φυσιολογική παραγωγή ενέργειας.

Σπόροι κολοκύθας

Οι σπόροι κολοκύθας αποτελούν μία από τις πλουσιότερες φυσικές πηγές μαγνησίου. Μια μικρή μερίδα, περίπου 30 γραμμάρια, μπορεί να προσφέρει πάνω από 150 mg μαγνησίου, δηλαδή πολλαπλάσια ποσότητα από μια μπανάνα. Μπορούν να προστεθούν σε σαλάτες, γιαούρτι, βρόμη ή να καταναλωθούν ως υγιεινό σνακ.

Αμύγδαλα

Τα αμύγδαλα είναι πλούσια τόσο σε μαγνήσιο όσο και σε υγιεινά λιπαρά, πρωτεΐνη και βιταμίνη Ε. Μια χούφτα (περίπου 30 γραμμάρια) παρέχει περίπου 75-80 mg μαγνησίου. Αποτελούν εξαιρετική επιλογή για ενδιάμεσο γεύμα και βοηθούν στην καλύτερη αίσθηση κορεσμού.

Σπανάκι

Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά ξεχωρίζουν για την υψηλή διατροφική τους αξία. Ένα φλιτζάνι μαγειρεμένο σπανάκι περιέχει περίπου 150 mg μαγνησίου, ξεπερνώντας κατά πολύ τη μπανάνα. Επιπλέον, προσφέρει φυτικές ίνες, σίδηρο και φυλλικό οξύ, συμβάλλοντας σε μια ισορροπημένη διατροφή.

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Μαύρη σοκολάτα

Η μαύρη σοκολάτα με υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο (70% ή περισσότερο) είναι μια ευχάριστη πηγή μαγνησίου. Περίπου 30 γραμμάρια περιέχουν 60-70 mg μαγνησίου, ενώ παράλληλα προσφέρουν αντιοξειδωτικά που υποστηρίζουν την υγεία. Ωστόσο, καλό είναι να καταναλώνεται με μέτρο λόγω της θερμιδικής της αξίας.

Κάσιους

Τα κάσιους είναι ακόμη ένας ξηρός καρπός με υψηλή περιεκτικότητα σε μαγνήσιο. Μια μερίδα 30 γραμμαρίων παρέχει περίπου 80 mg μαγνησίου, μαζί με πρωτεΐνη, καλά λιπαρά και σημαντικά ιχνοστοιχεία όπως ο χαλκός και ο ψευδάργυρος.

Η κάλυψη των ημερήσιων αναγκών σε μαγνήσιο δεν απαιτεί απαραίτητα συμπληρώματα. Μια διατροφή που περιλαμβάνει ξηρούς καρπούς, σπόρους, όσπρια, πράσινα λαχανικά και δημητριακά ολικής άλεσης μπορεί να προσφέρει επαρκείς ποσότητες του πολύτιμου αυτού μετάλλου. Η μπανάνα παραμένει μια υγιεινή επιλογή, κυρίως λόγω του καλίου και των φυτικών ινών της, όμως όταν στόχος είναι η αύξηση της πρόσληψης μαγνησίου, οι παραπάνω τροφές αποτελούν ακόμη καλύτερες επιλογές.

Πηγή verywellhealth.com